L’alerte à la tornade levée en Saskatchewan

Au cours de l’après-midi, Environnement Canada surveillait une possible tornade non loin de Sonningdale et de Borden, soit entre North Battleford et Saskatoon.

Elle se dirigeait vers le nord-est à 35 km/h.

Plusieurs municipalités rurales étaient concernées par cette alerte, dont Great Bend, Radisson, Borden, Eagle Creek, Arelee, Sonningdale, Mayfield, Maymont et Denholm.

Peu après 16 h, l’agence fédérale surveillait de possibles orages violents dans ces secteurs.

Ces orages peuvent provoquer des vents violents, de la grêle et de la pluie forte.