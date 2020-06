La saison des crevettes tachetées attire les amateurs de fruits de mer en masse

En temps normal, les gens peuvent obtenir des crevettes directement du pêcheur au début du mois de mai. La fermeture des restaurants durant la pandémie a cependant repoussé l’accès à ce produit de la mer.

Le pêcheur Stewart McDonald a été ravi de constater ce week-end l’engouement des clients malgré le report de la saison. Les foules ont été au rendez-vous, se réjouit-il. Beaucoup de gens sont venus se procurer des crevettes. C’est fantastique!

Le capitaine d’un bateau pour la pêche de crevettes recueille les crustacés au large de la côte Sunshine avant de rebrousser chemin vers False Creek à Vancouver pour vendre sa marchandise. Il rapporte que les files d’attente ont pris d’assaut le quai pendant de longues heures ce week-end. Même situation aux quais du village de Steveston, connu pour son industrie de la pêche.

Les files d'attente pour acheter des crevettes tachetées étaient longues ce weekend sur les quais de Steveston. Photo : Radio-Canada / Meera Bains

Nous n’étions pas certains parce que les gens sont habitués à acheter durant la première semaine de mai, indique Stewart McDonald. Ils deviennent très enthousiastes à l’orée de la saison de la crevette, et l'on ne sait pas vraiment quelles sont leurs attentes. Mais il n'y avait pas mal d’information disponible, et les foules sont venues peut-être plus que jamais , témoigne-t-il.

Malgré l’achalandage, la distanciation physique a été respectée. Les gens attendent à 2 mètres de distance de chacun et ils visitent un bateau un à la fois. Il n’y a pas eu de problème , relate-t-il.

La COVID-19 n’a pas affecté l’inventaire ou le prix des crevettes tachetées. La marchandise a été vendue entre 17 $ et 20 $ la livre , affirme le pêcheur.

Selon les informations de Cory Correia