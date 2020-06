Réouverture des restaurants : le défi de la rentabilité

Les propriétaires de bar qui possèdent un permis de préparation de nourriture pourront, tout comme les restaurateurs, rouvrir leur établissement dès lundi prochain.

Les bars qui ne détiennent pas de permis de restauration ne peuvent toujours pas rouvrir leurs portes aux clients.

Les établissements du Grand Montréal, de la MRC de Joliette et de la ville de L'Épiphanie pourront quant à eux rouvrir le 22 juin.

Le copropriétaire de la microbrasserie La Compagnie, à Sept-Îles, Billy Dumas, a sauté de joie lorsqu'il a appris la date de déconfinement des restaurants.

On a vraiment vraiment beaucoup hâte de vous recevoir. Ça fait trois mois qu’on est fermés. Je me sentais comme Tom Hanks dans Seul au monde. Billy Dumas, copropriétaire de la microbrasserie La Compagnie

Le copropriétaire de la microbrasserie La Compagnie, Billy Dumas, se réjouit de la réouverture prochaine de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Courtoisie La Compagnie

On suivait ça de proche et l’impression qu’on avait, c’est qu’ils [NDLR Les autorités sanitaires et gouvernementales] allaient seulement rouvrir les restaurants et qu’ils allaient mettre de côté les bars avec usage de restaurant , soutient le copropriétaire.

Des mesures sanitaires précises à respecter

Des mesures sanitaires devront être respectées par les travailleurs et par les clients.

Ce sont les restaurateurs eux-mêmes qui détermineront le nombre de clients qu'ils peuvent recevoir.

Par contre, ils devront le faire en tenant compte des directives de santé publique notamment en ce qui a trait à la distanciation physique de deux mètres à respecter entre les personnes.

Les employés devront également porter des masques ou des visières lorsque cette distanciation ne pourra être respectée, que ce soit en cuisine ou dans la salle à manger.

Le restaurant Le Crêpe Chignon, à Rimouski, continuera d'offrir des plats à emporter même après avoir rouvert sa salle à manger pour compenser le fait que moins de convives pourront y prendre place. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La copropriétaire du restaurant Le Crêpe Chignon de Rimouski, Stéphanie Proulx, se réjouit de la réouverture prochaine de son commerce même si cela représentera un grand défi.

Notre restaurant va être, à peu près, à la moitié de sa capacité pour ce qui est des places assises. Évidemment, on espère que la section [de plats à emporter] va aussi fonctionner, pour compenser. Stéphanie Proulx, copropriétaire du restaurant Le Crêpe Chignon

Le restaurant sera ouvert seulement 5 jours sur 7, car les propriétaires veulent se laisser le temps de bien gérer cette réouverture dans le contexte de la COVID-19.

Pour certains restaurateurs, ces mesures d'hygiène et ces règlements imposés par le gouvernement Legault pour encadrer la réouverture des restaurants manquent de clarté.

Moi, je trouve qu’on manque encore beaucoup d’informations. Ils envoient leurs recommandations, mais il n’y a pas de ligne claire. [...] En réalité on est dans le néant encore. Bruno Desrosiers, propriétaire du Resto-Bar l'Ambiance

Le propriétaire du Resto-Bar l’Ambiance à Sept-Îles, Bruno Desrosiers, estime notamment que plusieurs questions restent en suspens.

D'après les informations de Denis Leduc et de Marie Kirouac-Poirier