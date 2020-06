La famille de Chantel Moore atterrit à Fredericton

Des membres de la communauté malécite de Fredericton les ont accueillis sur place avec une cérémonie comprenant des chants et des tambours.

Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, était aussi à l’aéroport pour accueillir la famille de Chantel Moore, visiblement ébranlée.

Je me disais qu'en tant que ministre des Affaires autochtones, je devais être ici pour montrer mon soutien à la famille et présenter les condoléances de ma famille et de mes collègues du gouvernement provincial , a déclaré M. Stewart.

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy, l'a rejoint peu de temps après.

Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Chantel Moore a été tuée jeudi matin par un policier d'Edmundston qui avait reçu un appel demandant que l'on aille vérifier si elle se portait bien. Le policier qui est intervenu se serait retrouvé face à une femme qui tenait un couteau.

La victime, qui a passé une bonne partie de sa vie en Colombie-Britannique, venait de déménager au Nouveau-Brunswick pour se rapprocher de sa mère, Martha, et de sa fille de 6 ans, Gracie.

Une enquête indépendante

Plusieurs voix s’élèvent pour demander une enquête nationale sur la relation entre les policiers et les Autochtones. Les incidents s’accumulent et l’indignation prend de l’ampleur au pays.

Un an après le dépôt du rapport d’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le chef Alan Polchies condamne l’inertie de l’avancement du dossier.

Nous devons mettre nos voix ensemble et nous tenir debout , a dit le chef de la Première Nation malécite de Saint Mary’s, Alan Polchies.

Ce n’est pas suffisant de dire aux chefs des Premières Nations de s’asseoir et d’attendre pendant que nos communautés continuent de souffrir en raison d’un système de justice brisé. Nous demandons des actions immédiates , a-t-il ajouté.

Le chef de la Première Nation malécite de Saint Mary’s, Alan Polchies. Photo : Radio-Canada

Huit enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes du Québec ont été appelés à enquêter sur l’affaire Chantel Moore.

Le bureau du coroner du Nouveau-Brunswick enquêtera sur le décès de Chantel Moore.

Je suis très préoccupé par ce qui se passe , a indiqué pour sa part le premier ministre Blaine Higgs en conférence de presse.

Le premier ministre a indiqué qu’il était ouvert à l'idée d'une enquête nationale sur les relations entre les forces policières et les Autochtones pour connaître le fond de l’histoire des nombreux incidents que nous avons vus.

Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, a indiqué que les décisions concernant les prochaines étapes seront prises une fois les enquêtes terminées.

Une marche de guérison en hommage à Chantel Moore

Une grande marche est prévue le samedi 13 juin à Moncton, à Edmundston et à Fredericton.

Chantel Moore était une jeune mère de 26 ans. Photo : Facebook/Chantel Moore

Nous marcherons à la fois dans le silence et les chants pour honorer nos émotions et guérir à la fois notre historique et contemporain de l’injustice , peut-on lire sur la description de l’événement Facebook.

Notre marche de guérison ne devrait jamais être appelée une protestation, ce n’est pas notre mot traditionnel, nous utilisons plutôt Ikatomone (eek-gut-moh-neh) qui se traduit par : ''Protégeons notre mode de vie, nos langues, nos cérémonies, nos droits à déclarer justice''. Définition de l'événement Healing Walk - In Memory & Justice for Chantel Moore

Les organiseurs demandent aux gens de porter du jaune, la couleur préférée de la victime.

Une campagne de sociofinancement amorcée il y a quelques jours a aussi aidé à rapporter plus de 123 016 $ pour les proches de Chantel Moore.

Avec les informations de Nicholas Steinbach et de La Presse canadienne