Une Lasarroise de 105 ans a survécu à la COVID-19

Alice Lapointe, qui a vécu une bonne partie de sa vie en Abitibi, vient de recevoir un deuxième test négatif après presque six semaines d’hospitalisation.

C’est assez incroyable, on était sous le choc qu’ils nous disent : elle est guérie! raconte d’entrée de jeu sa belle-fille Pierrette Théberge, une résidente de Val-d’Or.

Alice Lapointe est née en 1915 à La Tuque. Elle a passé une bonne partie de son enfance et de sa vie adulte en Abitibi-Ouest, où elle a élevé ses quatre enfants.

Elle vit aujourd’hui dans une résidence pour personnes âgées autonomes dans la région de Montréal.

Sur cette photo datant de 1915, Alice Lapointe est la petite fille portant une robe blanche sur la droite de l'image. Photo : gracieuseté

À la fin avril, en plein confinement, Mme Lapointe se plaint de douleurs. Elle est hospitalisée pour une infection urinaire le 29 avril. C’est à l’hôpital qu’elle attrape la COVID-19, une maladie particulièrement meurtrière pour les personnes de 80 ans et plus.

Elle a eu une période plus difficile, elle avait beaucoup de fièvre, de grosses diarrhées, alors on s’est dit : "Elle ne s’en sortira pas", admet Pierrette Théberge. Elle ne voulait plus manger, elle était prête à mourir, elle disait que le Bon Dieu pouvait venir la chercher.

La famille commence à se préparer au pire. Les proches tentent d’organiser des visites à l’hôpital pour dire au revoir à la doyenne de la famille.

Contre toute attente, elle a repris des forces, elle a recommencé à manger, on l’a appelée dimanche et elle faisait une petite marche dans le corridor de l’hôpital! se réjouit Pierrette Théberge en soulignant l’entêtement et le dévouement du personnel soignant.

La centenaire est maintenant guérie de la COVID-19, mais l’hospitalisation a tout de même laissé des séquelles physiques et cognitives.