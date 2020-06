Des familles perdent une demande d'injonction contre Habitat pour l'humanité

Les 57 familles touchées avaient demandé au tribunal de suspendre la possibilité d’éviction le temps que soit entendu un recours collectif alléguant qu'Habitat pour l’humanité Edmonton a rompu et déformé les termes de leur entente.

Habitat pour l’humanité Edmonton peut maintenant forcer ces familles à quitter leur domicile le 31 juillet si elles refusent de signer une nouvelle entente.

Nous pensions qu'Habitat était une organisation qui donnait de l'espoir, qui réalisait des rêves ou qui sortait la famille de la pauvreté , a déclaré Adja Barry, l'une des requérantes. Nous n'imaginions pas que l'organisation puisse faire cela.

Habitat pour l’humanité Edmonton avait initialement offert des prêts hypothécaires à taux nul à ces familles à faible revenu si elles acceptaient de faire 500 heures de bénévolat avec l'organisme de bienfaisance, mais l'organisme est maintenant aux prises avec des millions de dollars de dettes et demande aux familles de signer une nouvelle entente. La moitié de leur hypothèque serait financée par une coopérative financière, et l'autre moitié resterait sans intérêt.

Nous sommes soulagés , dit Chris Bruce, président du conseil d'administration d'Habitat pour l’humanité Edmonton.

Nous espérons toujours que cela nous donnera l'occasion d'avoir des discussions individuelles avec chacune des familles pour trouver un moyen d'aller de l'avant.

Adja Barry est déçue de la décision. Elle estime que, si elle signe la nouvelle entente, les intérêts pour la maison qu’elle occupe depuis 2018 s'élèveront à 17 000 $ sur cinq ans et elle ne sait pas si la coopérative financière approuvera sa demande.

En ce moment, nous sommes vraiment stressés parce que nous avons tous des enfants. La principale chose est de penser à leur bien-être , ajoute-t-elle.

Elle envisage maintenant de déménager dans un appartement qu’elle louera.

Décision prise pour le plus grand nombre

Le juge James Neilson a conclu que les risques encourus par Habitat pour l’humanité Edmonton l'emportaient sur les risques soulevés par les familles.

La présidente actuelle de l’organisme, Karen Stone, a pris la relève en 2018. Elle a hérité d'un organisme avec une dette de 27 millions de dollars.

Dans le cadre de sa restructuration financière, Habitat pour l’humanité Edmonton a réduit son personnel et regroupé ses prêts hypothécaires pour obtenir des taux d'intérêt réduits. L'organisme de bienfaisance a également commencé à négocier un nouveau modèle hypothécaire avec ses familles partenaires.

Si les familles refusent de signer les nouveaux modèles de prêts hypothécaires, Habitat pour l’humanité Edmonton estime qu'il perdra près de 7,5 millions de dollars en recettes hypothécaires, qu'il pourrait utiliser pour rembourser sa dette et investir dans de nouvelles constructions.

Dans sa décision, le juge en vient à la conclusion qu'il y avait une possibilité réelle qu'Habitat pour humanité Edmonton doive cesser ses activités si l'injonction était accordée, ce qui laisse au total 450 familles partenaires sans soutien et 110 personnes sans emploi.