Un bulletin de fin d'année scolaire critiqué en Ontario

Selon les directives du ministère ontarien de l'Éducation, aucun élève ne doit être pénalisé par la fermeture des écoles, qui s'étendra jusqu'à l'automne prochain.

Ainsi, les élèves n'auront pas de notes inférieures à celles obtenues avant le 13 mars, même s'ils n'ont pas participé aux cours de remplacement offerts en ligne ou qu'ils n'ont pas rendu leurs devoirs.

Le Ministère « incite » les enseignants à inclure des éléments d'apprentissage depuis la mi-mars si c'est dans « l'intérêt » de l'élève. En d'autres mots, si ça fait augmenter leurs notes.

L'élève de 16 ans Paloma del Castillo dit que son bulletin ne mesurera pas véritablement ses progrès et ne lui permettra pas de savoir si elle sera capable d'apprendre des notions plus avancées l'an prochain.

C'était définitivement plus difficile de comprendre le matériel et d'essayer d'appliquer les notions apprises à la maison. Ça m'inquiète, parce que je veux retenir les informations apprises durant ces cours et les utiliser plus tard. Paloma del Castillo, élève

Selon les directives du ministère de l'Éducation, le bulletin de fin d'année inclura une évaluation sous la forme de lettres pour les élèves de la 1re à la 6e années et des pourcentages pour les plus vieux.

Il y aura aussi une section réservée aux commentaires des enseignants comme par le passé.

Des enseignants désemparés

Albert Fong, enseignant de sciences au secondaire à Mississauga, en banlieue de Toronto, affirme lui aussi que l'apprentissage en ligne n'est pas équivalent à celui en classe.

Il donne l'exemple des expériences en laboratoire, qui sont impossibles à faire actuellement.

Même si ses élèves continuent à bien travailler, dit-il, le bulletin de la fin juin sera différent de celui des années passées.

L'authenticité de l'évaluation est ce que la plupart des enseignants du secondaire appréhendent, je pense. Albert Fong, enseignant au secondaire

L'enseignante torontoise et mère de deux garçons qui sont à l'élémentaire Wendy Burch reconnaît que les circonstances actuelles sont extraordinaires, mais elle remet en question aussi la validité du bulletin de fin d'année.

Elle souligne que les évaluations à l'élémentaire sont fondées en grande partie sur l'observation et l'interaction, ce qui est très difficile à faire dans une classe virtuelle.

En tant que parent, je ne m'attendrais pas à obtenir un bulletin exhaustif la première semaine d'octobre. Mais c'est grosso modo ce qu'on demande maintenant aux enseignants. Wendy Burch, mère et enseignante

Pour sa part, l'enseignant Andrew Campbell de Brantford note que l'apprentissage en ligne est particulièrement difficile dans les secteurs ruraux où le service Internet est mauvais.

Il raconte que certains de ses élèves sont incapables de terminer leurs travaux et que certains enseignants font leurs cours dans le terrain de stationnement de leur école pour avoir une meilleure connexion sans fil.

Il pense que l'approche des bulletins de notes semestriels est révolue et espère que la pandémie mènera à un modèle de communications plus fréquentes entre les enseignants et les familles.

Et les élèves qui n'avaient pas la note de passage? Si l'élève n'avait pas une note de passage le 13 mars et qu'il a fait du travail depuis et obtient une note de passage, il obtient son crédit. Si l'élève n'avait pas une note de passage le 13 mars et qu'il n'a pas fait de travail, il va avoir un échec. Il aura la possibilité de faire du travail pour récupérer son crédit cet été ou il pourra reprendre son cours en septembre , explique Marc Gauthier, directeur de l'éducation au Conseil public du Grand Nord de l'Ontario.

Des bulletins par courriel

Le ministère de l'Éducation laisse le choix aux conseils scolaires cette année de remettre aux élèves un bulletin traditionnel en papier ou une version électronique.

Le plus gros conseil scolaire au pays, le Conseil public anglais de Toronto ( TDSBTDSB ), a opté pour le format électronique, étant donné qu'il n'est pas possible de distribuer des copies en papier en classe comme par le passé, explique le porte-parole Ryan Bird.

Le TDSBTDSB enverra un bulletin par la poste aux parents pour lesquels le Conseil n'a pas de courriel.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir enverra lui aussi des bulletins électroniques aux parents, sauf ceux qui demandent une copie papier.

Pour leur part, les conseils Viamonde, du Nord-Est et du Grand Nord de l'Ontario, notamment, conservent le bulletin en papier, qui sera envoyé aux familles par la poste.