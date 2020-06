Fin de l’alerte de tornade dans le sud-est du Manitoba

Une veille d’orage violent est en vigueur pour les secteurs de Sprague - forêt provinciale Northwest Angle, Whiteshell - Lac du Bonnet - Pinawa et Steinbach - St-Adolphe - Emerson - Vita - Richer.

Les municipalités rurales francophones suivantes sont notamment concernées :

m.r. de De Salaberry incluant St-Pierre-Jolys et Saint-Malo

m.r. de Morris incluant Rosenort et Aubigny

m.r. de La Broquerie incluant Marchand

m.r. de Ritchot incluant St. Adolphe et Sainte-Agathe

m.r. de Sainte-Anne incluant Richer

m.r. de Tache incluant Lorette, Sainte-Geneviève et Landmark

m.r. de Montcalm incluant Saint-Jean Baptiste

Environnement Canada indique que les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient être accompagnées de grêlons plus gros que la taille d'une balle de golf et de rafales à plus de 100 km/h.

Les orages devraient persister jusqu'à tard lundi soir avant de gagner l'Ontario.