Une unité de débordement voit le jour à Drummondville

Moins visible que dans les grands centres urbains, l'itinérance est néanmoins bien présente à Drummondville. Le centre, accessible à compter de lundi, ouvre ses portes aux gens qui n'ont pas de toit pour passer la nuit.

Située dans les locaux de l'organisme La Piaule, la ressource d'hébergement temporaire permettra à une dizaine de personne d'avoir accès à un lit, des installations sanitaires et un repas.

Cette démarche prend tout son sens pour Joanie Côté, codirectrice à l'intervention à l'Auberge du Coeur Habit-action, une maison d'hébergement temporaire.

On a dû diminuer notre capacité d'accueil à cinq chambres, dont une chambre d'isolement d'urgence si quelqu'un développe des symptômes ou est en attente d'un résultat COVID. On réduisait de neuf à cinq, déjà là c'était difficile. Il fallait aussi attendre les 14 jours de confinement avant d'accueillir quelqu'un dans la maison. Ce qui n'est pas possible puisque les gens sont dans la rue et ils ne pouvaient pas être admis chez nous. On devait les refuser et on n'avait pas d'endroit où les référer à ce moment-là , explique-t-elle.

C'est l'organisme drummondvillois l'Ensoleilvent qui a comme mission de traiter les demandes d’hébergement pour la nouvelle unité de débordement.