Eldorado Gold construira un tunnel entre sa mine Lamaque et son usine

Le tunnel, d’une longueur de trois kilomètres, descendra jusqu’au niveau 405 mètres. Il sera construit au coût de 24 millions de dollars US et complété au premier semestre de 2022.

Il permettra notamment d’éliminer la manutention à la surface et le transport du minerai entre le gisement Triangle et l’usine Sigma, soit une distance de 26 km aller-retour.

Selon Sylvain Lehoux, directeur général d’Eldorado Gold Lamaque, la réalisation de ce projet présente plusieurs avantages économiques et environnementaux.

Le directeur général du projet de la mine Lamaque-Sud, Sylvain Lehoux (archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Il y a plein de bonnes retombées positives, affirme-t-il, à commencer par l’arrêt des traversées de la route 117 et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On va également réduire le bruit et la poussière. On devrait aussi être en mesure de réduire nos coûts d’exploitation, parce que les traversées de camion, ça coûte cher.

Eldorado pourra également utiliser cette rampe pour avoir accès à des gisements plus en profondeur, mais aussi poursuivre l’exploration de nouvelles zones.

La compagnie continue d’évaluer des options pour l’agrandissement de la mine Lamaque, qui pourrait faire passer sa durée de vie de 7 à 10 ans. Une mise à jour à ce sujet est prévue d’ici la fin de 2020.