Des restaurants resteront fermés, malgré l'autorisation de réouverture de Québec

C’est le cas pour le restaurant Le Sacristain à Trois-Rivières qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook, évoquant le fait qu'avec les mesures de distanciation sociale, les pertes seront moindres en demeurant fermé.

Notre personnel ne subira pas d'inconvénient à ce que nous n'ouvrions pas avant septembre. Avec les mesures de distanciation sociale, nous aurions perdu plus d'argent qu'en restant fermés , ont indiqué les propriétaires sur les réseaux sociaux.

D'autres restaurants de la région ont décidé de ne pas rouvrir leur salle à manger et de conserver leur formule pour emporter.

Après des semaines d'incertitude, le propriétaire du Galoto, à Nicolet, estime qu'il a trouvé une solution stable qui lui assure une rentabilité. Sébastien Fréchette croit aussi que le réaménagement de la boulangerie permet de garder le personnel en sécurité.

Honnêtement, je voulais que les cuisiniers travaillent à l’aise, sans toujours avoir un masque ou une visière, parce que moi, je ne travaillerais pas dans une cuisine avec ça, explique Sébastien Fréchette. Donc, on a tout réorganisé ça, on a avancé la cuisine dans la salle à manger et avancé les comptoirs. C’était déjà une place qu’on perdait à cause de la perte de la salle à manger et ça fonctionne bien comme ça.

D'après les informations de Pascale Langlois