Saisie importante près du pénitencier de Renous

Les policiers ont trouvé de la drogue, des cigarettes de contrebande, des appareils électroniques et des armes.

Les trois occupants du véhicule sont des résidents de la Nouvelle-Écosse.

De la drogue et des articles illégaux saisis par la police. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Un homme de 39 ans et une femme de 31 ans, tous les deux de Dartmouth, ainsi qu'un homme de 31 ans, d'Halifax, ont été arrêtés et placés en détention provisoire.

Ils ont comparu en Cour provinciale à Miramichi et font face à plusieurs chefs accusation, dont celui de possession de tabac et de drogue dans le but d’en faire le trafic.

Ils comparaîtront en cour à une date ultérieure pour répondre aux accusations.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  La GRC présente des armes et des accessoires liés aux drogues saisies dans le cadre de son enquête. Photo : Gendarmerie royale du Canada (GRC)