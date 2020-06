L’art spectaculaire et emballant de Christo et Jeanne-Claude

L’artiste bulgare Christo nous a quittés le 31 mai dernier à l’âge de 84 ans. Avec sa compagne Jeanne-Claude, décédée en 2009, il a produit des pièces étonnantes en recouvrant de tissus colorés des immeubles, des structures et même des îles. Retour en archives sur quelques-unes de leurs installations.

Christo, de son vrai nom Christo Vladimirov Javacheff, fait la connaissance de Jeanne-Claude à Paris. Ils s’établissent à New York en 1964 dans un studio du quartier Soho, où ils habiteront toute leur vie durant.

Ils formeront un des duos les plus connus du monde de l’art contemporain. En 1985 au Téléjournal, le journaliste Daniel Daigneault assiste à l’emballage du Pont-Neuf à Paris.

Téléjournal, 1985

« Sept ans de négociations avec les autorités françaises auront été nécessaires avant que le rêve ne devienne réalité ». Des centaines de personnes s’affairent à emballer le Pont-Neuf avec un lourd tissu doré. 40 000 mètres carrés de toile se déploient sur la structure.

Si Christo a voulu habiller le pont, c’était pour le faire vivre, en faire une œuvre d’art temporaire. Daniel Daigneault, journaliste

À en croire les visiteurs sur place, l’effet est réussi. L’œuvre attire des centaines de touristes et de Parisiens ce qui rend le plus ancien pont de Paris plus vivant que jamais.

En 1995, Christo emballe le Reichstag à Berlin après une lutte de 24 ans. « Cette transformation spectaculaire de la réalité attire en 14 jours cinq millions de curieux. »

Le 12 mars 1996, Montréal accueille les artistes Christo et Jeanne-Claude dans le cadre du Festival international du film sur l’art (FIFA). Le film Umbrellas, une incursion dans le processus de création de leur œuvre du même nom, est présenté en première mondial.

La journaliste Marie-Christine Trottier assiste à l’événement pour Montréal ce soir.

Montréal Ce soir, 12 mars 1996

Umbrellas, c’est l’implantation en octobre 1991 de 3000 parasols bleus au Japon et jaune en Californie. Un projet d’envergure d’une durée de six ans et demi au coût total de 26 millions de dollars.

Qu’elles soient dans un site urbain ou dans un site rural, nous les voulons temporaires (les œuvres), car c’est un choix esthétique pour nous. Il y a une qualité qui est très chère aux êtres humains, c’est la qualité d’amour et de tendresse envers ce qui ne dure pas, ce qui est temporaire. Jeanne-Claude

Lors de leur visite à Montréal, le couple s’arrête dans les studios de Radio-Canada et participe à l’émission radio Indicatif présent animée par Marie-France Bazzo.

Indicatif présent, 13 mars 1996

Au cours de cette sympathique entrevue, nous apprenons que le couple finance lui-même ses projets. L’argent nécessaire aux installations est amassé à même la vente des dessins de Christo dans les musées du monde entier.

Jeanne-Claude et Christo recyclent tout le matériel utilisé après le démontage d’un ouvrage éphémère.

Nous avons un jour rêvé d’entourer des îles et nous avons fait "Surrounded Islands", 11 îles entourées. Nous avons rêvé d’empaqueter le Reichstag et nous l’avons fait. Nous n’avons pas de rêves que nous ne pouvons pas réaliser. Jeanne-Claude

Le dernier rêve de Christo, celui d’empaqueter l’Arc de Triomphe dans un tissu de polypropylène en argent bleuté devait avoir lieu en septembre 2020. L’événement a été reporté en 2021 en raison de l’épidémie de Coronavirus.

Malgré le décès de l’artiste, le projet verra le jour en collaboration avec le Centre Pompidou et le Centre des monuments nationaux de France.