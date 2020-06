Téléthon du CHEO en temps de COVID-19 : 2,4 millions $ de moins que l'an passé

Au total, ce sont 7 375 767 $ qui ont été ramassés lors du Téléthon qui s'est tenu dimanche à Ottawa, soit près de 2,4 millions de moins que l’an dernier. Le téléthon de 2019 avait amassé 9 713 300 $.

La pandémie de COVID-19 a entraîné l'annulation de nombreuses collectes de fonds au printemps 2020 , soutient la Fondation du CHEO.

Parce que les enfants et les adolescents ont encore besoin des meilleurs soins de santé possible pendant que nous répondons à cette crise, le Téléthon annuel du CHEO était plus important que jamais et a eu lieu sous forme virtuelle, en toute sécurité, tout en recueillant des fonds essentiels pour le CHEO, l'Institut de recherche du CHEO et la maison Roger Neilson , peut-on lire dans un communiqué.

La direction du CHEO précise que les recettes recueillies permettront d’acquérir de l’équipement médical et d’amorcer des projets de recherche pour appuyer les enfants, les adolescents et les familles.