Retour au travail des employés de la santé : plus besoin de deux tests négatifs à la COVID

Les travailleurs du réseau de la santé qui contractent la COVID-19 n'ont plus à se soumettre à des tests de dépistage avant de retourner au travail. Auparavant, ils devaient avoir obtenu deux résultats négatifs pour pouvoir retourner en poste.

Les autorités en santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec confirment qu'une nouvelle directive de Québec reçue au cours de la fin de semaine prévoit que les employés peuvent reprendre leurs activités 14 jours après leur dépistage positif à la COVID-19 sans nouveau test à condition de ne pas faire de fièvre depuis au moins 48 h et de ne pas avoir eu de nouveaux symptômes aigus depuis 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelle).

L'Institut national de santé publique du Québec recommande toutefois d’affecter les personnes en question dans les unités désignées COVID si possible.

Cette nouvelle directive inquiète le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires qui a interpellé la santé publique régionale à ce sujet.

On espère réellement que ce n’est pas vrai et que le CIUSSS ne va pas retourner en arrière en n’appliquant pas assez de mesures concrètes pour la sécurité des travailleurs, mais également des patients qu’on soigne , s'est indigné Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ, en apprenant la nouvelle.

On a plus aucune chance à prendre avec les épisodes de Laflèche ou Cloutier-du Rivage pour ce qui est de la sécurité de la population. Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ

Les personnes ne sont plus considérées comme contagieuses même si une toux légère persiste ou qu'ils n'ont toujours pas retrouvé l'odorat ou le goût, selon le porte-parole Guillaume Cliche.

D'après les informations d'Amélie Desmarais