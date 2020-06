De grands excès de vitesse inquiètent à l'Île-du-Prince-Édouard

Au cours des dernières semaines, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la province insulaire a arrêté quatre automobilistes pour grands excès de vitesse. L'un d'eux filait à 190 km/h sur la route Transcanadienne en banlieue de Charlottetown, où la limite de vitesse est de 90 km/h.

Ces deux ou trois dernières semaines, nous avons remarqué qu'il y a eu quelques incidents où nous avons vu de [grands] excès de vitesse , confirme le sergent Craig Eveleigh, de la GRC dans la région du centre de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'Île-du-Prince-Édouard n'est pourtant pas habituée aux grands excès de vitesse. Une récente publication de l'agence provinciale du tourisme dans les réseaux sociaux vante même le côté calme et paisible des routes insulaires.

Mais les forces de l'ordre disent qu'elles observent, depuis peu, des comportements qui leur font craindre le pire.

L'agent Lorenz Sanders, un expert en collisions de la GRC, s'inquiète des conséquences que pourrait avoir une collision à grande vitesse sur les routes de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon ses calculs, en tenant compte du temps de réaction d'un conducteur, un véhicule qui file à 180 km/h peut mettre jusqu'à 250 mètres pour s'arrêter complètement.

C'est l'équivalent de deux fois et demi la longueur d'un terrain de football canadien.

Je sais que certains [conducteurs] sont jeunes et qu'ils n'ont pas la formation ou l'expérience nécessaire pour conduire un véhicule à une vitesse normale, note l'agent Lorenz Sanders. C'est sans parler de ceux qui vont deux fois plus vite que la limite permise.

Les autorités à l'Île-du-Prince-Édouard font un lien entre la pandémie de la COVID-19 et le nombre plus important de grands excès de vitesse. Le chercheur Steve Brown, de la Fondation pour la recherche sur les blessures de la route, soutient cette thèse. Il dit avoir observé le même phénomène dans d'autres régions du pays.

J'ai examiné certaines des données provenant de communautés comme Toronto et Edmonton et il semblerait que parce qu'il y a moins de circulation, il y a une plus grande vitesse.

Steve Brown, chercheur pour la Fondation pour la recherche sur les blessures de la route