Préparer 6000 portions de frittatas pour Cuisines solidaires

Les employés de Pure Avenue, à Rouyn-Noranda, ont pour mission de cuisiner 6000 portions de frittatas, un repas constitué notamment d’oeufs, de pommes de terre et de fromage.

Pure Avenue fournira des milliers de frittatas à des banques alimentaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

L’organisme Cuisines solidaires s’occupe de fournir les aliments et les plats sont préparés de façon bénévole. La propriétaire de Pure Avenue, Céline Gélinas, doit quand même payer ses employés.

Je suis allée porter des choses chez Bernard-Hamel, je suis allée en porter à la Maison du soleil levant. En discutant avec eux, je me suis rendu compte que les gens avaient des besoins, et ce même avant la pandémie. Quand est arrivée la pandémie, je me suis dit : "Il faut faire quelque chose pour aider" , explique-t-elle.

La boutique d'alimentation Pure Avenue, à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Les employés de Pure Avenue ont préparé plus de mille portions. Malgré le bris d’un réfrigérateur, qui a ralenti la production, l'équipe espère atteindre les 6000 portions de frittatas d’ici 2 semaines et tout en se concentrant sur les clients du restaurant.

[La pandémie] a changé beaucoup nos façons de fonctionner dans la cuisine, toutes nos façons de travailler, mais ça a aussi changé la façon de fonctionner [au restaurant]. On va faire de moins en moins de tablées, ça va être plus [de repas] pour emporter , souligne la propriétaire de Pure Avenue.

Cuisines solidaires est un projet créé par La tablée des chefs. L’organisme réserve 11 900 plats pour la Ressourcerie Bernard-Hamel et 11 400 plats pour le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or.