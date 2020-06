Une amende de 880 $ à un restaurant d'Ottawa ayant ouvert sa terrasse

Un restaurant du marché By d'Ottawa dit qu'il a été condamné à une amende de 880 $ après avoir permis aux clients d'utiliser sa terrasse, durant le week-end. Le copropriétaire de The Grand a laissé les clients manger leurs commandes à emporter sur la terrasse, dimanche après-midi.

Il a reçu une amende pour avoir enfreint les règles provinciales en lien avec la COVID-19, a confirmé la Ville d'Ottawa dans un courriel. Les mesures de distanciation physique n’étaient pas respectées , a noté dans un courriel le directeur des Services des règlements municipaux, Roger Chapman.

Mais le copropriétaire John Borsten ne voit pas ce qu'il a fait de mal : le restaurant n'offrait pas de service aux tables sur la terrasse, et des personnes mangeaient sur des bancs publics et des trottoirs à proximité.

Les restaurants de l'Ontario ont dû fermer leurs portes en mars, en raison de mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. Ils ont été autorisés à rouvrir, mais en offrant seulement des plats à emporter.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, s'est porté à la défense du restaurateur. On n’a qu'à regarder la plaza George de l’autre côté de la rue, qui a des bancs et des chaises et qui permet légalement en respectant les mesures de distanciation , a-t-il justifié.

L'intention [des propriétaires du Grand] est bien. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l'Ontario, Lisa MacLeod, qui représente la circonscription Nepean, à Ottawa, a quant à elle félicité The Grand sur Twitter pour sa créativité . Mme MacLeod a déclaré que l'entreprise devrait être louangée, et non mise à l'amende .

Cette position lui a valu des critiques. Des internautes ont notamment affirmé qu'il est ironique que la ministre félicite un restaurant qui a enfreint les règles sanitaires mises en place par son propre gouvernement.

Laissez les gens ouvrir [leur resto] et agir de façon responsable , a pour sa part plaidé M. Borsten. S'ils sont irresponsables, vous pouvez révoquer les permis d'alcool et de restauration.

Justin Trudeau réagit

Le premier ministre du Canada a été questionné sur l’incident, lundi. À quelques pas du restaurant, Justin Trudeau s’est agenouillé, vendredi, entouré de centaines de personnes, lors de la marche contre la violence policière à l'égard des Noirs. Même si le rassemblement était illégal, en raison du grand nombre de personnes, les policiers n’ont pas donné d’amendes.

L'une des choses que nous avons constatées très clairement dans d'autres juridictions [...] c'est qu'à mesure que nous assouplissons certaines des mesures de contrôle de la population, que les gens retournent au travail d'une certaine manière, que les entreprises rouvrent, nous devons agir d'une autre manière , a affirmé M. Trudeau lors de son point de presse quotidien.