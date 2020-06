Racisme : ultimatum du ministre de l'Éducation auprès d’un conseil scolaire

Le PDSBPDSB doit présenter d'ici le 22 juin au ministre un plan qui répondra aux exigences d’assurer une bonne gouvernance dans l’intérêt de tous les élèves , faute de quoi M. Lecce affirme qu’il prendra des mesures additionnelles , apprend-on lundi dans un communiqué de la province.

Aucune de ces éventuelles mesures n’est précisée.

Cette injonction fait suite à un rapport soumis au ministre le 18 mai par l’enquêteuse Arleen Huggins qui était mandatée de vérifier si le conseil se conformait à 27 directives gouvernementales données à la mi-mars.

Certaines [d’entre elles] n’ont pas été suivies , remarque le ministre.

Son rapport révèle le besoin d'un changement en profondeur au sein du PDSBconseil scolaire du district de Peel [...] Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas rester sans rien faire alors que les familles et les élèves continuent de se sentir victimes, isolés et ciblés.

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation