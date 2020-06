Retour à la stabilité dans le nombre de cas de COVID-19

Aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’a été enregistré depuis le 6 mai dans la région, laissant le nombre total de morts reliées au coronavirus à 26.

Deux cas se sont ajoutés au courant de la fin de semaine, soit un dans la MRC du Domaine-du-Roy, le cinquième, et un dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, le dix-septième. Ce ne sont pas des travailleurs de la santé. Aucune autre information n'a été transmise par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Toutefois, un cas a été enlevé au bilan régional, qui s'établit maintenant à 322, alors que le cas d'une personne qui avait été attribué au réseau local de services de Chicoutimi a été retiré, car elle n'avait pas fait son changement d'adresse. Cette personne demeure maintenant à l'extérieur de la région.

De plus, le bilan au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline a été ajusté alors qu'un autre résident a été déclaré rétabli. Il ne reste donc plus qu'un cas actif dans ce qui a été le principal foyer d'éclosion au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au Québec, à ce jour, on compte 53 047 cas confirmés de COVID‑19, dont 4984 décès.