Le tramway et ses impacts dans les ruelles de Limoilou

L'étroitesse de la 1re Avenue dans Limoilou force la Ville à éliminer les stationnements et la voie de circulation du côté est. L'accès à la façade de plusieurs logements sera donc éliminé.

Selon Le Soleil, l'administration Labeaume souhaite également transformer en cul-de-sac l'ensemble des artères perpendiculaires entre la 7e et la 12e rue.

Des résidents du secteur devront donc utiliser les ruelles s'ils veulent atteindre leur domicile avec leur véhicule, qui pourraient devenir les seules issues possibles.

Imaginez l'impact le 1er juillet. Ça va être un vrai cauchemar. Les camions vont se garer de tous bords tous côtés, ça veut dire que tu vas être bloqué dans ton stationnement , prédit Cathy Delajoud, résidente de Limoilou avec son conjoint Frédéric Védie depuis 15 ans.

Le couple se dit en faveur du projet de tramway, mais soulève tout de même des inquiétudes, notamment en matière de déneigement.

Ça nous est déjà arrivé que quelqu'un s'est stationné devant notre auto. J'ai fait le tour entre la police et la Ville et on m'a répondu que les ruelles étaient privées. Donc, débrouillez-vous , ajoute Mme Delajoud.

On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, croit pour sa part Martin Coutu.

C'est sûr qu'un projet de cette envergure-là, il va y avoir des irritants. On ne peut pas avoir que de bonnes nouvelles tout le temps , tempère le résident de Limoilou depuis 2011.

Résident de Limoilou depuis 2011, Martin Coutu croit que le tramway représente plus d'avantages que d'inconvénients. Photo : Radio-Canada

Le père de famille estime que l'accroissement de la circulation automobile pourrait accentuer un problème de vitesse déjà présent. Il se dit cependant rassuré par les autorités municipales.

À un moment donné, il faut faire confiance à la Ville. Je l'aime ma ville et je lui fais confiance , plaide-t-il.

La Ville doit annoncer demain son plan concernant l'insertion du tramway dans la 1re Avenue.

Avec les informations d'Olivier Lemieux