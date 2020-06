Moins de 30 personnes atteintes de la COVID-19 en Estrie

Le nombre de cas confirmés est toujours de 938 personnes atteintes ou ayant eu la maladie. En tout, 887 personnes sont maintenant rétablies. Il s'agit d'une hausse de 5 personnes par rapport au dernier bilan.

La région compte le même nombre de décès, soit 25, depuis six semaines maintenant.

Donc, en ce moment, le nombre de personnes infectées par la COVID-19 s'établit donc à 26. Là-dessus, quatre patients sont hospitalisés, mais aucun aux soins intensifs.

Les choses chez nous se passent très très bien. Je le répète, mais on doit utiliser les connaissances que l’on a acquises dans les dernières semaines et dans les derniers mois pour faire un déconfinement qui va bien se passer et jusqu’ici ça semble être le cas , rappelle Dr Alex Carignan, microbiologiste et infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

À écouter : Dr Alex Carignan répond à vos questions

Au Québec, la situation en Estrie est donc enviable, un peu comme celle de la Colombie-Britannique pour le Canada. D'ailleurs, Dr Carignan fait un parallèle entre les deux régions.

On doit être capable de bien tester nos gens et de retracer tous les cas, tous les contacts. C’est un élément clé. On peut faire un parallèle de ce qui a été fait en Estrie, à plus petite échelle. Je salue souvent le travail de mes collègues de la santé publique, mais ça été un des éléments clé pour un contrôle rapide et efficace dans notre région et ça semble avoir été déployé à grande échelle à Vancouver , explique le spécialiste, en ajoutant que plusieurs autres facteurs, dont la chance, entrent toutefois en ligne de compte.

Répartition des cas en Estrie La Pommeraie (en excluant Bromont) 135

Haute-Yamaska (en incluant Bromont) 221

Memphrémagog 100

Coaticook 13

Sherbrooke 299

Val-Saint-François 72

Des Sources 47

Haut-Saint-François 33

Granit 16

Territoire à confirmer 2 Source : Compilation interne, Direction de la santé publique. Données du 7 juin 2020

Le Québec compte par ailleurs 198 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le total à 53 047 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Les autorités sanitaires annoncent aussi 6 décès supplémentaires, pour un totalde 4984.