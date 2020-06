Un faucon agressif niche près d’un sentier pédestre à Fredericton

Des faucons agressifs ont construit leur nid le long d’un sentier dans un secteur boisé de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB). Le sentier se trouve derrière les centres commerciaux Regent et Corbett.

Ces oiseaux cherchent à éloigner de leur nid les menaces potentielles, explique un professeur de foresterie, de gestion de l'environnement et de biologie à l’ UNB , Graham Forbes.

La plupart des espèces d’oiseaux dans cette situation vont s’éloigner elles-mêmes à l'approche d'un intrus ou demeurer silencieuses, mais cette espèce en particulier passe à l’attaque si elle croit que ses petits sont menacés, précise M. Forbes, qui n’est pas allé le voir sur les lieux.

Il s'agit de l'autour des palombes, une espèce de rapace appelée northern goshawk en anglais. Ces oiseaux ont habituellement trois ou quatre petits par nichée et ils se nourrissent de petites proies comme des écureuils ou des lapins.

Ils restent dans leur nid pendant deux ou trois semaines et ils attaquent tous les intrus qui s’en approchent, précise M. Forbes. Il arrive qu’ils attaquent aussi les êtres humains, particulièrement si ces derniers sont seuls, c’est-à-dire non en groupe, souligne-t-il.

Le sentier est maintenant fermé par un ruban rouge pour éviter que des randonneurs s’approchent du nid. Le professeur Forbes estime que les petits auront appris à voler d’ici le début de juillet et que le sentier sera probablement fermé jusqu’à ce moment.

Lorsque les petits peuvent voler, ils sont moins vulnérables et leur mère fait alors moins d’efforts pour les protéger, ajoute-t-il. Le groupe quitte ensuite le nid pour chercher de la nourriture ailleurs et il n’y aura plus de risque pour les randonneurs de recevoir des coups de griffes.

L'autour des palombes est connu pour attaquer des randonneurs sur les sentiers d'Amérique du Nord dans le but de protéger ses petits.

