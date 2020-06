L’accès restreint aux véhicules dans le parc Stanley pourrait devenir permanent

Le texte de la motion, déposée par les commissaires John Irwin et Stuart Mackinnon, indique que la réduction des véhicules motorisés dans le parc Stanley a accru le transport actif et a été bien reçue par de nombreux utilisateurs, qui ont qualifié cette situation de plus fidèle à l’esprit du parc.

Les routes du parc, dont les stationnements sont inaccessibles aux véhicules depuis le mois de mars, passeraient de voies doubles à voies simples.

Le commissaire John Irwin affirme que les randonnées cyclistes ont été plus populaires que jamais, ces derniers mois, au parc Stanley. Il prévoit une augmentation du nombre de cyclistes au cours de l’été. Notre but est de maintenir la sécurité des cyclistes qui, visiblement, ont profité du parc [durant la pandémie] , dit-il.

Il voudrait que le parc ait au moins une voie réservée aux cyclistes. Cette voie serait divisée par une barrière ressemblant à celle du pont Burrard.

La motion demande aussi aux employés de la Ville d' explorer des options de transport "vertes" dans le parc .

Si la motion est adoptée lundi soir, le projet pourrait mettre plusieurs mois à se réaliser. Les employés de la Ville, les comités de la commission et les Premières Nations participeront à l’élaboration du plan qui, une fois prêt, devra recevoir l’aval des commissaires par un nouveau vote.

L’alcool dans les parcs

Les commissaires voteront aussi sur une motion permettant la consommation d’alcool dans les parcs et sur les plages de Vancouver.

Le texte de la motion prévoit que certains parcs et certaines plages seront choisis. Le règlement municipal anticipé pour l’été 2020 devra s’accorder avec la loi provinciale sur le contrôle des alcools.

La semaine dernière, le conseil municipal de Vancouver a offert son soutien politique lorsqu’il a adopté une motion en faveur de la consommation d’alcool dans les espaces publics.

Avec les informations de Rafferty Baker