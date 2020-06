Terre-Neuve-et-Labrador élimine les exigences d'exploration des compagnies minières

La ministre des Ressources naturelles, Siobhan Coady, assure cependant que l’élimination temporaire des exigences de dépenses minimales d'exploration minière, qui auraient garanti 30 millions de dollars en prospection en 2020-2021, n’oblige pas les compagnies à arrêter leurs activités d'exploration.

Certains exploitants pourraient continuer à investir dans les programmes d’exploration. Ce qu’on fait, s'est d'éliminer les obligations de la loi qui les forcent à maintenir un niveau minimal d’investissement. Siobhan Coady, ministre des Ressources naturelles

La ministre Coady indique que dans le contexte de la pandémie, il est très difficile d’amasser l’argent nécessaire pour effectuer la prospection, surtout pour les compagnies moins importantes. Les restrictions sur les déplacements rendent ces travaux encore plus complexes.

Vous verrez moins de dépenses, moins d’activités d’exploration, mais je pense que, cette année, la majorité des gens s’attendait à cette éventualité , soutient-elle.

D'autres frais reportés

Le gouvernement va également reporter, jusqu’au 31 décembre prochain, le paiement d'une série de frais administratifs des compagnies minières pour réduire davantage leur fardeau financier pendant la pandémie. Ces frais comprennent plusieurs coûts liés aux permis d’utilisation de terrains.

Les compagnies ne seront pas obligées de payer les frais liés à l’utilisation d’eau pour l’année 2019. Ces frais constituent environ 40 000 $ en revenus perdus pour la province.

Ces mesures temporaires [...] vont soutenir nos compagnies et, dans certains cas, assurer leur pérennité , explique Ed Moriarty, directeur général de Mining Industry NL, l’association provinciale des compagnies minières.

Elles nous donnent plus de temps pour nous adapter à la pandémie et elles nous permettent de rebondir, et en plus, c’est un signal au marché que Terre-Neuve-et-Labrador est l'endroit idéal pour les activités minières.

Au total, environ 4,3 milliards de dollars de produits miniers ont été exportés de Terre-Neuve-et-Labrador en 2019, selon les chiffres du gouvernement.

Il y a actuellement 13 mines en exploitation dans la province, mais les installations les plus importantes se trouvent au Labrador. Environ 7000 personnes travaillent dans l’industrie minière à Terre-Neuve-et-Labrador.

La ministre Coady a aussi annoncé lundi la création de MineLAP, un nouveau portail virtuel qui vise à faciliter la soumission des rapports, et l’obtention et le renouvellement des permis.