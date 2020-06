Début d’une semaine de manifestations des préposés aux bénéficiaires dans la région

D’autres manifestations auront lieu devant le CHAUR de Trois-Rivières mardi, puis à Drummondville et Victoriaville mercredi et jeudi.

Les préposés aux bénéficiaires veulent ainsi lancer un cri de détresse et demandent au gouvernement une juste reconnaissance de leur profession. Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail.

Les préposés accusent le premier ministre de parler des deux côtés de la bouche en les appelant «les anges gardiens» et en déposant un arrêté ministériel permettant notamment aux employeurs du réseau de la santé d'annuler des vacances.

On est dans un moment où on vit pratiquement un temps de guerre pour nous parce qu’on ne peut pas laisser nos usagers qu’on aime, dans des conditions qui n’ont pas d’allure. Le gouvernement nous en demande toujours et encore plus, on est épuisés, on a besoin d’avoir de l’aide et on ne sent pas appuyés par notre gouvernement.

Geneviève Tellier, aide de service