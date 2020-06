COVID-19 : Chelsea rouvre ses bureaux municipaux

La petite Municipalité au nord de Gatineau fait partie d’une poignée d’organisations de la région à entamer des réouvertures structurées.

C’est pas quelque chose qu’on a juste décidé de faire et d'ouvrir, soutient la mairesse de Chelsea Caryl Green en entrevue à Radio-Canada. C’est une situation qui est en évolution; s’il faut faire des ajustements, on va regarder ce qu’il faut changer.

Mme Green, qui siège aussi au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), explique qu’un premier guide a été proposé par l’organisation. Mais la mairesse a plutôt préféré celui utilisé par la Municipalité de Saint-Donat, dans Lanaudière-Laurentides, plus détaillé, selon elle.

On a partagé entre nous, les municipalités du Québec, un guide qui explique au personnel toutes les procédures pour être en santé et garder cette santé corporative et individuelle. [...] Je pense qu’on a réfléchi beaucoup sur ce guide et on discute avec les autres municipalités.

Caryl Green, mairesse de Chelsea