Les élèves en difficulté retournent en classe

À Rimouski, entre 50 et 60 élèves en difficulté ont recommencé les cours lundi à l’école Paul-Hubert. Ils seront répartis en groupes de 10 élèves. La décision de renvoyer les enfants en classe appartenait aux parents en fonction des besoins de leurs enfants.

La directrice générale de la Commission scolaire des Phares, Madeleine Dugas, explique que l'école secondaire du Mistral à Mont-Joli n’accueillera pas d’élèves, puisque les parents semblaient satisfaits de l’enseignement à distance des enseignants.

Depuis plusieurs mois, bon nombre de professionnels et de parents réclamaient le retour en classe pour les élèves en difficulté, qui étaient exclus du plan de réouverture du 11 mai dernier.

Cependant, ce retour en classe, à trois semaines de la fin de l’année scolaire, semble surprenant pour certains.

Déjà que nos enseignants se vouent corps et âme depuis le mois de mars pour les élèves [en difficulté, entre autres], organiser cette rentrée demande beaucoup de logistique. Madeleine Dugas, directrice générale de la Commission scolaire des Phares

Les professeurs vont être prêts à les accueillir tout de même , a cependant affirmé Madeleine Dugas en entrevue à Info-réveil.

Les enseignants au secondaire assignés aux écoles primaires durant la pandémie doivent retourner au travail pour accompagner les élèves en difficulté (archives). Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Logistique complexe

Pour sa part, la présidente du syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, décrit les multiples problèmes logistiques que cette annonce engendre : plusieurs enseignants étaient déjà réaffectés à des écoles primaires, puisqu’avec les mesures de distanciation physique, on demandait plus de personnel. Ensuite, au niveau du transport scolaire, ça devient plus complexe parce que les autobus peuvent seulement transporter 12 élèves maximum , explique-t-elle.

Le retour en classe de plusieurs enseignants au secondaire occasionne aussi certaines incertitudes. Des routines avaient été établies entre les enseignants et les élèves, et maintenant, tout est chamboulé , déplore Natacha Blanchet.

Toutefois, cette dernière admet que l’annonce est bien accueillie pour les élèves qui présentent certaines vulnérabilités ou qui sont plus isolés au niveau de la technologie. On le sait que sur notre territoire, la connexion Internet n’est pas égale partout , mentionne-t-elle.

Le transport scolaire des élèves en difficulté pourrait être problématique en raison des contraintes imposées par la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Madeleine Dugas indique par ailleurs que l’essoufflement se fait sentir chez les enseignants. Une fin d’année en éducation c’est déjà très gros. [...] Mais nos équipes vont bien somme toute.