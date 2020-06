Ensemblecheznous : une initiative de l'ADISQ visant à garder le lien avec le public

Au début de la pandémie, l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a créé la nouvelle plateforme numérique Ensemble chez nous, une initiative qui porte fruit pour garder le contact avec le public.

L’ADISQ fait rayonner la musique québécoise depuis plusieurs années sur son site web , rappelle Solange Drouin, vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l’organisme.

Et depuis les quatre derniers mois, le nombre de vues sur les plateformes numériques de l’ADISQ a augmenté de 62 %. Les artistes sont très heureux de partager autant de contenus avec le public , s’enthousiasme Mme Drouin.

La plateforme Ensemble chez nous permet notamment à ses visiteurs de découvrir ce que leurs artistes québécois préférés écoutent eux-mêmes.

Lou-Adriane Cassidy Photo : John Londono

L’auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy fait partie de ces quelque 80 artistes qui se sont prêtés au jeu de dresser une liste d’écoute. Ses choix, principalement des chansons francophones, mettent en lumière plusieurs artistes de Québec tels que Simon Kearney, Anatole, Ariane Roy et Hubert Lenoir.

Je ne me suis pas dit : je veux avoir ma parité Québec-Montréal. C’est quelque chose de vraiment puissant la musique de Québec, et ce sont des gens que je connais et que je trouve extrêmement talentueux. Donc, c’était important pour moi de mettre ça en relief .

Philémon Cimon! Il n’y a personne qui m’a touchée autant que lui. C’est sûr que j’allais choisir une de ses chansons , Soleil blanc, en l'occurrence.

Sylvain Lelièvre aussi! Sa chanson Le drop out, je l’ai découverte il n’y a pas si longtemps, et je l’écoute tout le temps .

La plateforme Ensemble chez nous fait aussi connaître les événements musicaux qui se déroulent partout en province pendant la pandémie. Ajoutons à cela une chanson du jour recommandée quotidiennement ainsi que des choix musicaux provenant du public.

Bref, de quoi se divertir, garder le tempo et se tenir au courant des nouveautés. D’ailleurs, une nouvelle initiative de l’ADISQ pour promouvoir les vidéoclips québécois devrait voir le jour avant l’été.