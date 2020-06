La maison des aînés de Roberval sur le site de l’ancien Claire-Fontaine

La nouvelle construction fait partie des projets d’infrastructure priorisés par le gouvernement pour relancer l’économie.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée de Roberval, Nancy Guillemette, ont fait l’annonce du nouvel emplacement par voie de communiqué.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) avait déclaré l’édifice du Claire-Fontaine excédentaire en 1995, mais il a longtemps été occupé par des groupes communautaires et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Inoccupé depuis 2015, il été démoli en février dernier.

Les travaux de démolition du Claire-Fontaine de Roberval se déroulent rondement. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La construction de la maison des aînés qui y verra le jour avait été annoncée il y a quelques semaines, en même temps que celle de Saguenay. La semaine dernière, on apprenait aussi que le gouvernement prévoit également en construire une à Alma, dans la foulée d’un virage amorcé en matière d’hébergement pour les personnes du troisième âge.

Cette maison des aînés et alternative, qui mettra 120 places à la disposition de la population [de Roberval], dont 96 places pour aînés et 24 places pour adultes ayant des besoins particuliers [...] permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de 10 unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident , peut-on lire dans le communiqué.

Cette construction d'une maison des aînés et alternative à Roberval démontre notre action dans ce dossier. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, se réjouit de cette annonce.

Notre gouvernement témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour offrir aux aînés et aux adultes ayant des besoins spécifiques la meilleure qualité de vie possible. Tout sera mis en place afin de favoriser leur épanouissement, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité. J'en suis très heureuse pour la communauté de Roberval , écrit-elle.

Au total, 2600 nouvelles places en maisons des aînés seront créées au Québec pour modifier l’offre d’hébergement pour les personnes âgées.