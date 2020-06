À nouveau un peu de répit pour des proches aidants de Sherbrooke

Les centres d'activités de jour destinés aux personnes souffrant d'une déficience intellectuelle reprennent graduellement du service, après plus de deux mois de fermeture.

Les parents d'Anne Gauthier-Boudreault, rencontrés il y a trois semaines alors qu'ils étaient à bout de souffle, ont enfin pu bénéficier d'un peu plus de repos.

La jeune femme de 27 ans, vivant avec une déficience intellectuelle profonde, a pu séjourner pendant la fin de semaine à la maison Caméléon de Sherbrooke, un organisme qu'elle fréquentait régulièrement avant le début de la pandémie.

Hier, ça nous a permis de partir tous les deux et d'aller prendre un petit repas avec notre grande fille et ne pas avoir à changer les couches , décrit Yves Boudreault, le père de Anne.

Depuis la réouverture partielle des services le 30 mai, Anne peut fréquenter un centre d'activité de jour de deux à trois fois par semaine. En plus de donner du répit à ses parents, ces activités permettent à la jeune femme de maintenir et de continuer de développer ses compétences.

En pandémie, le fait que ces services-là arrêtent, ça fait beaucoup de perte. On a vu une régression dans les capacités de Anne, se désole sa mère, Lise Gauthier.

Le retour de ces quelques sorties permet néanmoins à Anne de retrouver le sourire qu'elle avait perdu pendant le confinement.

C'est comme si elle allait au travail. Elle allait dans la communauté. Elle continuait à se développer. C'est un peu ça qu'elle a perdu avec la pandémie. Avec le retour graduel, elle retrouve cette partie de joie de vivre. Camille Gauthier-Boudreault, soeur de Anne

La détresse des familles

La famille de Anne est loin de retrouver son horaire d'avant la pandémie. À l'époque, leur fille fréquentait un centre d'activité de jour cinq fois par semaine et était hébergée quelques fins de semaine par année à la maison Caméléon de Sherbrooke.

En raison des mesures de distances physiques, un intervenant ne peut prendre en charge qu'une seule personne à la fois, alors qu'il pouvait en recevoir six avant la pandémie.

Le coordonnateur de la Maison Caméléon, Mathieu Papillon, souligne à quel point il a été difficile d'annoncer à des familles qu'elles ne pourraient pas bénéficier des services pour l'instant.

J'ai entendu la détresse des familles au téléphone, il y en a plusieurs qui ont pleuré au téléphone. Ils sont fatigués et c'est une mauvaise nouvelle supplémentaire. Mathieu Papillon, coordonnateur de la Maison Caméléon de Sherbrooke

Mathieu Papillon souligne toutefois que dans une semaine, les ratios seront augmentés à un intervenant pour trois usagers, ce qui permettra à plus de famille de bénéficier du service. Le coordonnateur ne sait toutefois pas à quel moment il pourra retrouver le rythme d'avant.

Des familles, dont certaines monoparentales, devront aussi se passer des vacances estivales qu'elles avaient planifiées. Certains avaient espoir d'avoir un répit estival et quand je leur ai annoncé que ce ne serait pas possible avec leur enfant cette année, il y en a plusieurs qui étaient vraiment découragés , souligne Mathieu Papillon.

Organismes fragilisés

Si la crise est vécue difficilement par les familles, elle l'est tout autant pour les organismes qui sont normalement présents pour les épauler.

La maison Caméléon de Sherbrooke qui peinait déjà à récolter suffisamment de financement pour fonctionner avant la crise est d'autant plus fragilisée.

On va chercher l'argent qui manque dans des campagnes de financement. Ça peut être drainant au niveau psychologique de toujours rechercher les sous, pour pouvoir offrir du service. Mathieu Papillon, coordonnateur de la Maison Caméléon de Sherbrooke

Le coordonnateur déplore que des organismes semblables, situés dans d'autres régions comme en Montérégie et au Centre-du-Québec soient mieux financés que la maison Caméléon. O n trouve ça injuste que des organismes dans la même situation ont plus de facilité parce qu'ils sont plus reconnus par leur CIUSSS qu'ici en Estrie , dénonce-t-il.

Avec la diminution des ratios, la Maison Caméléon peine aussi à avoir suffisamment d'intervenants pour répondre aux besoins des familles. L'organisme avait déjà pourtant augmenté les salaires de trois dollars l'heure pour attirer davantage les étudiants qui pourraient être tentés de venir prêter main-forte. Mathieu Papillon fait valoir que la Prestation canadienne d'urgence réduit la possibilité d'obtenir de la main-d'oeuvre à temps plein.

La soeur de Anne, Camille Gauthier-Boudreault, qui est aussi doctorante en sciences de la santé, croit que l'Estrie pourrait s'inspirer de la région de Québec pour pallier en partie ce problème de main-d'oeuvre.

À Québec, ils ont réussi à offrir un service de répit offert par les étudiants en santé. C'est quelque chose qu'on a en tête, mais on a besoin de soutien des instances un peu plus hautes pour faire en sorte que ce service-là ne soit pas à refaire chaque année, mais qu'il puisse être chapeauté et avoir une continuité , souligne-t-elle.

Pour combler le manque de personnel, Camille demande la collaboration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS afin de s'inspirer du projet Oasis +. Elle affirme que l'expérience acquise à Québec démontre que le projet est enrichissant autant pour les étudiants que pour les usagers qui bénéficient de leur service.

Avec les informations de Jean Arel