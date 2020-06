L'Ontario dévoilera l'étape 2 de son plan de déconfinement aujourd'hui

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, doit donner plus de détails cet après-midi sur la deuxième phase de son plan de déconfinement.

Son point de presse est prévu pour 13 h.

M. Ford ne fixera toutefois aucune date aujourd'hui quant au début de la deuxième étape du déconfinement, selon CBC.

L'état d'urgence sanitaire est en vigueur en Ontario jusqu'au 30 juin.

Par ailleurs, le gouvernement Ford a prolongé récemment jusqu'au 19 juin les différents décrets d'urgence adoptés à cause de la COVID-19, que ce soit pour interdire les rassemblements de plus de cinq personnes ou forcer la fermeture d'installations comme les structures de jeux dans les parcs et les piscines publiques.

À la mi-mai, l'Ontario avait autorisé entre autres l'ouverture des marinas, des terrains de golf et des magasins ayant une porte donnant sur la rue, pour la première étape de son plan de déconfinement.

Les salons de coiffure aimeraient eux aussi pouvoir rouvrir leurs portes, tout comme les restaurants qui sont limités actuellement aux livraisons et aux commandes à emporter.

À Toronto, la Ville a promis de permettre aux restaurateurs d'agrandir leurs terrasses sur le trottoir et même dans la rue à certains endroits lorsqu'ils pourront rouvrir, afin de laisser plus d'espace entre les tables.

Le gouvernement ontarien a annoncé lundi matin que ce privilège s'appliquerait partout dans la province. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario n'exigera pas de frais supplémentaires. Cette modification temporaire permettra au public de bénéficier en toute sécurité d’un service qui répond aux exigences de distanciation sociale et à d’autres directives de santé publique , affirme la Commission dans un communiqué.

Bien des parents se demandent également quand les garderies pourront rouvrir, s'ils doivent retourner au travail.

L'Ontario a déjà fermé ses écoles élémentaires et secondaires jusqu'à l'automne prochain.

Infections signalées en retard

L'annonce de M. Ford, lundi, survient alors que la province est aux prises avec des retards dans le signalement des cas.

Pour la deuxième journée d'affilée dimanche, plus de 200 infections ont ainsi été ajoutées au bilan quotidien.

Hayley Chazan, l'attachée de presse de la ministre de la Santé Christine Elliott, dit que c'est le résultat d'un problème de communication entre certains laboratoires et Santé Ontario.

Elle ajoute que ces retards auront un impact sur le nombre de cas signalés pour une semaine environ.

