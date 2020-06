Notre-Dame de Paris : le périlleux démontage de l'échafaudage a commencé

Deux équipes de cinq cordistes, des spécialistes des travaux en hauteur, vont descendre au plus près des parties calcinées pour accomplir une délicate mission : découper, à l'aide de scies sabres, les tubes métalliques soudés entre en eux par la chaleur.

Cet échafaudage de 40 000 pièces et 200 tonnes, dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut, avait été installé avant l'incendie pour des travaux de restauration de la flèche désormais disparue.

Lors du sinistre, le 15 avril 2019, il avait résisté à l'effondrement de celle-ci, mais avait été particulièrement déformé et endommagé par le feu, au point de ressembler à une vaste toile d'araignée.

Dès lundi matin, des ouvriers ont commencé à monter à l'intérieur de l'échafaudage, via un ascenseur, pour des vérifications, sorte de "check-up" final avant l'arrivée des cordistes , selon le délégué général de la fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot.

L'un des points-clés est la stabilité de la voûte. Quand tout cela sera réglé, on sera très soulagés, car la cathédrale sera sauvée. [C'est] une opération très sensible, très compliquée, avec un facteur de risque non négligeable. Il peut y avoir des morceaux qui tombent de l'échafaudage et fragilisent telle ou telle partie des murs de la cathédrale.

Christophe Rousselot, délégué général de la fondation Notre-Dame