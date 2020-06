COVID-19 : ce qu’il faut savoir aujourd’hui en Abitibi-Témiscamingue

Selon le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, on a enregistré quatre nouveaux cas rétablis dans la région pendant la fin de semaine, ce qui porte le nombre de cas actifs à 3.

Au Québec, 52 849 cas confirmés de COVID‑19, dont 4978 morts, ont été recensés.

Les impacts de la pandémie

Plusieurs parents ont exprimé leur mécontentement à propos de l’horaire des camps de jour cet été à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or. Les camps de jour débuteront à 8 h et se termineront à 16 h, du lundi au jeudi, et n’offriront pas de service de garde, notamment parce que les animateurs auront des journées de travail beaucoup plus longues.

Par ailleurs, la pandémie risque d’exacerber les difficultés des populations qui étaient déjà vulnérables, selon l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. En effet, dans son dernier bilan, l’organisme constate que les personnes qui vivent avec un faible revenu subissent davantage les impacts de la pandémie. De plus, les organismes communautaires ont constaté une hausse de la demande depuis l’éclosion de la COVID-19.