Réouverture : quelles règles pour les restaurants de l'Outaouais?

Il sera possible pour les restaurateurs de servir les repas sur les terrasses, mais également en salle à manger.

La copropriétaire du bistro L'Autre oeil, à Aylmer, a bien hâte de connaître les mesures sanitaires que les restaurateurs devront respecter.

On a entendu parler de peut-être les visières. Les masques aussi sont définitivement une option. J'ai hâte d'entendre les règles par rapport à la gestion des toilettes. Ça va être une personne à la fois, mais que vont-ils nous demander par rapport à l'assainissement des lieux? , a commenté Martine Boily.

Certains restaurateurs vont toutefois attendre plus tard que le 15 juin avant d'ouvrir, pour être sûrs d'accueillir les clients de façon sécuritaire. C'est le cas de la propriétaire du resto et bar à vin Soif, Véronique Rivest.

On ne peut pas se permettre que le consommateur ne soit pas en confiance quand il vient chez nous. C'est vraiment le plus gros défi. Véronique Rivest, propriétaire du Soif

Si certaines personnes ouvrent trop vite, le font mal et que ça vient briser la confiance des consommateurs, ça sera un coup fatal , a-t-elle expliqué.

L'espace dont chaque restaurant dispose sera important dans la décision d'ouvrir ou de ne pas rouvrir, selon Mme Boily. Or, ceux qui possèdent une terrasse pourraient être avantagés.

Ça risque d'être intéressant d'avoir notre terrasse ouverte. J'ai l'impression que, pour certains, ça ne vaudra pas la peine [d'ouvrir], quand tu n'as déjà pas une grande capacité. Pour nous, ça va sauver un peu les meubles cet été , a-t-elle jugé.

Le maire de Gatineau suit la situation

Questionné lundi à l’émission Les matins d’ICI sur la réouverture prochaine des restaurants, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud Jobin, a dit suivre le dossier de très près, parce ce quand on regarde les décès c'est 10 fois plus élevé du côté d'Ottawa et en Outaouais, on est deux fois plus petit, a mentionné le maire de Gatineau.

J’ai une inquiétude car du côté de l’Outaouais on a été relativement épargné, c’est positif mais faut déconfiner, a avancé le maire Pedneaud Jobin .

Mais faut faire cela avec prudence, le message le plus important, c’est que chaque citoyen doit faire attention, c’est une responsabilité individuelle. Si on se met à faire n’importe quoi, on va être obligé de reconfiner, et ça, ça serait catastrophique , a conclu Maxime Pedneaud Jobin

Avec les informations de Jean-François Poudrier