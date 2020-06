À Ferguson, au Missouri, la mort de George Floyd réveille de vieux démons

Le cimetière St. Peter est immense. Il y a ici des milliers de tombes. La plupart sont couvertes d’herbes sèches et jaunies qui cachent les noms des défunts. D’immenses pins sylvestres offrent, magnanimes, quelques zones d’ombre. Le soleil est implacable en ce dimanche matin.

La pierre tombale de Michael Brown fils est bien nette. Gravé dans la pierre, on peut lire : Lever du soleil 20 mai 1996, et coucher du soleil 9 août 2014.

Michael Brown avait 18 ans quand Darren Dean Wilson, 28 ans, officier de police, fait feu 12 fois. On soupçonnait le jeune homme d’avoir dérobé un paquet de petits cigares au dépanneur du coin. Selon des témoins, Brown n’était pas armé. Il venait d'obtenir son diplôme de la Normandy High School. Comme George Floyd, il était très grand à 1,93 m (6 pi 4 po). Un grand doux, dit-on. Il est un Noir dans une ville où le racisme est enraciné dans la géographie de la ville, dans les relations entre voisins, dans les rapports économiques. Il est dans l’histoire de la ville, dans l’histoire du pays.

Après la mort du jeune homme, manifestations, pillages et émeutes ont dévasté la ville. La révolte et l’indignation ont essaimé partout aux États-Unis. L’affaire a donné du souffle au mouvement « Black Lives Matter », méconnu à l'époque.

Autour de la tombe de Michael Brown fils, deux drapeaux américains en plastique qui s’illuminent la nuit sont plantés dans le sol.

La tombe de Michael Brown, abattu par la police de Ferguson en 2014. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Mama Cat

Elle s’appelle Cathy Daniels. Elle a 59 ans. La poignée de manifestants qui se tiennent en ce samedi soir devant le poste de police de Ferguson l’appelle Mama Cat.

En 2014, j’ai fait du BBQ dans ce stationnement pendant des jours. Je nourrissais les manifestants parce qu’on ne peut faire de révolution le ventre vide, n’est-ce pas? Je suis la maman de tout le monde ici.

Mama Cat entreprend une leçon d’histoire. Moment didactique dans la moiteur du soir de la vallée du Mississippi.

D’abord, ici, c’est la rue des Blancs. Le coin où Michael Brown a été tué, c’est le coin des Noirs. On ne se croise pas. On ne se parle pas , m’explique Mama Cat. Hier, je me suis fait traiter de sale nègre en marchant dans la rue.

Tu veux savoir pourquoi , demande-t-elle sans attendre la réponse.

Cathy Daniels, surnommée Mama Cat, a participé aux manifestations à la suite de la mort de Michael Brown, abattu par un policier blanc en 2014. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Ça remonte à loin. Le Missouri a aboli l’esclavage en 1865. On a affranchi les esclaves en théorie, mais dans la pratique on ne leur a rien donné pour leur permettre de s’émanciper. On leur avait promis des terres, cela n’est pas arrivé. Après, il y a eu les lois de Jim Crow qui ont rendu la ségrégation légale. Écoles séparées, lieux publics séparés. Et au début du 20e siècle, il y a eu des dizaines de lynchages dans la région. Des hommes pendus par des Blancs comme si c’était un spectacle. Ici, à Ferguson, c’était un sundown.

Tu sais c’est quoi un sundown , me demande-t-elle. Un sundown est une ville où un Noir ne pouvait rester une fois la nuit tombée parce s’il le faisait, paf, on le tirait dans la rue.

Mama Cat soupire. Et puis, on pensait qu’on avait réglé ça avec le mouvement des droits civiques, dans les années 60, mais non. Ça s’est transformé en incarcération de masse des Afro-Américains, en brutalité policière. Quand Michael est mort, on a cru que les choses allaient changer. Et puis non. George Floyd, c’est quoi sinon un lynchage? Je vais te dire. Je suis fatiguée d’être en colère. Si fatiguée.

Il y a des manifestations au Canada , me demande-t-elle. Mais ce n’est pas pareil chez vous. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point George Floyd, c’est 400 ans de ne pas être traité comme des humains in America , conclut-elle, le poing en l’air.

Adrian Hubbard

Dans la manifestation, aux côtés de Mama Cat se tient Adrian Hubbard, 39 ans. Il porte un t-shirt sur lequel on peut lire : « citoyen non armé ». Or, on peut voir la crosse de son arme à feu dépasser de son jeans. Un fusil, c’est comme un condom, m’explique-t-il lorsque je lui demande pourquoi il est armé. T’es mieux d’en avoir un et de ne pas t’en servir, que d’en avoir besoin et de ne pas l’avoir. Il invoque le deuxième amendement de la Constitution américaine et le fait que Saint-Louis et ses banlieues sont dangereuses. Ce qui est vrai. Le taux de criminalité dans le coin est l’un des plus élevés aux États-Unis.

Phil

Partout en ville, des affiches avec la tête souriante d’Ella Jones, première femme afro-américaine élue, mardi dernier, mairesse de la ville de Ferguson. Phil, qui se tient dans la manifestation et qui ne veut pas me donner son nom de famille, dit que ça ne change rien. Ce n’est pas parce qu’elle est Noire que ça va changer les choses. C’est pire quand tu as des leaders noirs. Parce qu’ils vont dire : "Qu’est-ce que vous voulez de plus? Vous avez un Noir à la tête de votre ville!"

Chef Armstrong

Jason P. Armstrong est chef du tristement célèbre poste de police de Ferguson depuis le mois de juillet dernier. Il est noir. Dieu voulait que je vienne ici. Il nous accorde une entrevue à 23 h. Il est de garde.

Le chef de police de la ville de Ferguson Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

La semaine dernière, le poste de police a été vandalisé. Pourquoi?

Parce que nous sommes un symbole, une icône du problème du racisme aux États-Unis. Jason P. Armstrong, chef du service de police de Ferguson

Être un symbole aussi négatif entraîne des problèmes très concrets. Il y avait 56 policiers ici en 2014. Il n'y en a maintenant que 30. Des gens sont partis, d’autres ont été congédiés. Et on a beaucoup de difficulté à en recruter. Les salaires ne sont pas bons et quel policier a envie de venir travailler dans une ville où en veut à la police et où les plaies sont encore ouvertes?

Il ajoute qu’il a la foi, donc de l’espoir. Il va changer les choses, mais ça va prendre du temps. La mort de George Floyd réanime les blessures. Nous vivons dans une ville qui souffre d’un choc post-traumatique.

Dana

Dana travaille au cimetière. Elle a 61 ans. Elle s’est arrêtée au diner local pour manger un cheeseburger et des frites. Vous êtes venue à Ferguson parce qu’on est des damnés. On est damnés . Les larmes affluent. Tous les commerces ont été vandalisés la fin de semaine, c’est terrible.

Ça recommence et ça ne va jamais finir. La haine, je n’en peux plus. Dana, résidente de Ferguson

Moi, je suis blanche et qu’est-ce que j’ai fait? Moi, je n’ai rien fait. Moi, je n’avais pas d’esclave, ni mes ancêtres, mais comme Blanc, on est "coupable" quand même. On dit qu’on a des privilèges. Peut-être, mais moi je viens d’une famille pauvre! J’ai été pauvre toute ma vie. Je me suis acheté ma première voiture l’an dernier.

Dana peint des slogans sur les contreplaqués installés sur les vitrines brisées des commerces des magasins. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Elle pleure entre deux bouchées et m’explique ce qu’elle fait au centre-ville. Notre ville a été ruinée par les émeutes de 2014. Là, ça recommence. J’ai peur. Avec d’autres membres de son église, elle peint des messages d’amour sur les contreplaqués installés en ville pour remplacer les vitrines brisées la semaine dernière.

Jeune homme anonyme