Le glamping de plus en plus populaire en Nouvelle-Écosse

À mi-chemin entre le camping et l’hôtel champêtre, le glamping s’en sort assez bien pendant la crise sanitaire puisqu’il offre le confort et permet la distanciation sociale.

Issu de la contraction des mots « glamour » et « camping », le glamping est un mode de tourisme en plein air haut de gamme et à la mode.

Un couple québécois, David Martin et Tiffany Wild, est propriétaire de l’entreprise Natura Wilderness Resort, dans la région de West Hants.

À seulement 30 minutes de la ville d’Halifax, l'emplacement est idéal pour les citadins.

En dépit de la crise sanitaire, les réservations d’habitations de Natura Wilderness Resort fonctionnent très bien. Une surprise, pour ce couple.

Immédiatement quand on a mis notre pub, c’est fou! On a eu 30 réservations dans une journée. On a dit qu’on était ouvert et boom, on était booké pour toutes les fins de semaine jusqu’à la fin juillet , témoigne David Martin.

Vacances sur son territoire

Ne sachant pas quand leurs frontières vont ouvrir, les Néo-Écossais planifient leurs vacances d’été chez eux.

L’état d’urgence a eu pour effet d’augmenter l’achalandage de la clientèle des campings privés, qui sont accessibles depuis le 5 juin.

Dormir sur un vrai lit plutôt qu’un matelas gonflable, ce n’est pas comparable , déclare David Martin, qui propose une expérience extérieure dans le confort.

David Martin et Tiffany Wild à l'intérieur d'une habitation de leur site de glamping. Photo : Radio-Canada

La distance entre les habitations permet aussi de respecter les recommandations sanitaires.

On est capable d’avoir chacun une petite bulle. David Martin, propriétaire de Natura Wilderness Resort

Des environnements propres

Les terrains de camping privés traditionnels ne pourront rouvrir qu’à la moitié de leur capacité.

Ce n'est pas le cas pour le terrain de glamping de David Martin et Tiffany Wild, qui a un avantage de plus : il n’est pas officiellement considéré comme faisant partie des entreprises de camping.

On est dans une zone grise un peu , dit-il.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la province voisine, les campings sont ouverts depuis le 1er juin et les règles sont strictes : un minimum de cinq nettoyages des installations sanitaires doit se faire tous les 24 h.

David Martin précise que son établissement doit aussi suivre ces règlements. On [nettoie] tout avec de l’alcool avant que nos clients viennent, pour minimiser les chances de transmission du virus .

Avec les informations de Stéphanie Blanchet