De nombreux défis pour les salons d'esthétique

Après trois mois de fermeture, Concept Beauté Signature, situé à Québec, a pu ouvrir son premier salon, après des semaines intenses de préparation.

Nos esthéticiennes, elles sont aussi très nerveuses d'arriver, et je croirais qu'après cette semaine, on va faire comme ouf , souligne la copropriétaire Martine Fiset.

Déjà habituées de travailler avec des mesures d'hygiène strictes, dont le port du masque, les esthéticiennes ne partent pas de zéro. Cependant, tout a été repensé pour éviter toute contamination.

Pour pouvoir faire le plus de clients possible, éviter que les gens puissent se voir et se rencontrer, on a fait deux portes, une porte en haut et une porte en bas , explique la copropriétaire Stéphanie Richard.

Bien qu'ils pouvaient ouvrir dès le 1er juin, la grande majorité des salons d'esthétique ont terminé leurs préparatifs cette semaine. Déjà, des défis d'approvisionnement pointent à l'horizon.

Il y a eu une grosse demande au niveau des blouses de protection. Dans le guide de la CNESST, nous on ne s'y attendait pas, et puis personne s'y attendait, parce qu'on avait quand même travailler sur les protocoles , souligne la présidente de l'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec, Isabelle Caron.

Nombre de clients limité

Si la plupart des Québécoises ont pu retrouver l'accès à leur salon préféré, d'autres n'ont pas eu cette chance.

Il y a quand même des clients qui ont téléphoné et qui se cherchent une esthéticienne. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas repris, il y en a qui ont décidé de prendre leur retraite.

Tout comme les salons d'esthétiques, les spas du Québec avaient aussi des règles en place. La réouverture des bassins extérieures, lundi, devrait se faire rondement.

On a déjà des installations où on prône la distanciation sociale dans nos établissements, on est déjà hyper aux aguets de tout ce qui est hygiène dans nos spas , affirme le président de Strom spa nordique, Guillaume Lemoine.

Du personnel supplémentaire a été embauché pour surveiller le nombre de personnes autorisées dans les vestiaires et désinfecter le mobilier. Il faudra toutefois attendre un certain temps avoir de pouvoir accueillir le même nombre de clients qu'auparavant.

D'après un reportage de Félix Morrissette-Beaulieu