Une pétition pour demander la fin de la taxe sur la production de bière

Les brasseries artisanales de la province paient pour chaque litre de bière qu’elles produisent.

« Cette taxe n’a rien à voir avec les ventes, la consommation ou les profits de l’entreprise. Ce n’est qu’une taxe supplémentaire pour brasser de la bière », dit Alysia Johnson qui souligne que la taxe sur la production en Saskatchewan est « la plus élevée au pays et presque le double de celle des provinces voisines ».

Elle croit également que la somme récoltée par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan n’est pas significative pour elle, mais que cette taxe à payer peut faire une grande différence pour les brasseries artisanales.

Le président de Rebellion Brewing, Mark Heise, confirme que la taxe sur la production de bière a coûté à l’entreprise 80 000$ l’an dernier et que l’entreprise est en voie de dépenser environ 100 000$ cette année.

« Vendre de l’alcool n’est pas un permis pour imprimer de l’argent. Nous ne sommes pas une grande entreprise ou une corporation alors c’est une véritable lutte », dit-il.

Le président de Rebellion Brewing, Mark Heise, affirme que l’industrie de la bière artisanale en Saskatchewan croît à un rythme plus lent qu'en Alberta et au Manitoba qui, au cours des cinq dernières années, ont réduit leur taxe sur la production de bière. Photo : Rebellion Brewing/Facebook

Rebellion Brewing a récemment reçu, dit-il, un avis de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan pour aviser l’entreprise en activité depuis six ans que la taxe qu’elle paie passera de 17 cents le litre à 21 cents.

« Je me suis noyé pendant les cinq dernières années et je suis enfin remonté à la surface pour prendre une bouffée d’air frais et on me pousse à nouveau vers le fond », dit-il en parlant de la taxe sur la production qu’il juge trop élevée et qui « étouffe la croissance des petites brasseries ».

Mark Heise mentionne que bien qu’il aime la Saskatchewan, le « grand capitaliste » en lui pense qu’il serait « stupide » de construire une plus grande brasserie dans la province au lieu de déménager en Alberta ou au Manitoba pour le faire.

Moins que les producteurs nationaux

Le ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan, Gene Makowsky, explique que la taxe sur la production est comparable à la taxe de vente provinciale ou l’impôt sur le revenu.

Il indique que l’argent de cette taxe sert à financer des routes, des hôpitaux et à couvrir toutes sortes d’autres dépenses du budget de la province. La taxe est également là, dit-il, pour compenser certains coûts sociaux associés aux ventes d’alcool.

Gene Makowsky mentionne que la Saskatchewan a examiné ce que d’autres provinces ont fait en ce qui concerne ce genre de taxe. Il estime que la province est concurrentielle.

Il reconnaît que le Manitoba et l’Alberta ont une taxe sur la production moins élevée, mais fait aussi remarquer que les producteurs nationaux paient beaucoup plus cher que les producteurs artisanaux pour vendre leur alcool.

Selon le ministre, la Saskatchewan perçoit environ 1,2 million de dollars sur la production de bière, vin, cidre et spiritueux. La production de bière rapporte environ 400 000 $.

Avec les informations de l’émission Saskatchewan Weekend