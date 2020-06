Marche contre le racisme : les moments forts en photos

La manifestation contre le racisme et la brutalité policière s'est déroulée dimanche à Sherbrooke. Revivez les moments forts en images.

Les organisateurs ont donné le coup d'envoi à l'événement à 10 heures au Marché de la gare de Sherbrooke. Une foule importante a répondu à leur appel.

Les organisateurs ont lancé un appel au calme aux manifestants. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Selon le Service de police de Sherbrooke, entre 2500 et 3000 personnes ont participé à la manifestation. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Après le départ, les manifestants se sont arrêtés devant le poste de police de Sherbrooke. Ils ont posé un genou à terre et ont tenu huit minutes de silence en mémoire de George Floyd.

Des barrières ont été installées près du poste de police. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les organisateurs de la marche ont accepté que le chef de police du SPS, Danny McConnell, prenne la parole. Il a dit être solidaire avec les manifestants. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les manifestants ont demandé aux policiers de poser un genou à terre. Ils ont plutôt retirer leur casquette en signe de solidarité. Photo : Radio-Canada

La marche s'est poursuivie jusqu'à l'Université de Sherbrooke. Des gens de tous les âges et de tous les horizons ont participé à la manifestation. Certains participants ont souligné la présence en grand nombre des jeunes, dont Yves Bourguignon.

Ce sont toutes les couleurs du monde aujourd'hui à Sherbrooke. [...] On compte sur les jeunes pour sensibiliser les gens plus vieux qui ont une vision différente. On va se réunir vers une vision d'ensemble. Le monde commence à changer aujourd'hui , a-t-il exprimé.

De jeunes manifestants qui ont participé à la marche à Sherbrooke dimanche. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Une manifestation contre le racisme a eu lieu dimanche à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des milliers de personnes se sont rassemblées contre le racisme à Sherbrooke. D'autres marches étaient organisées notamment à Montréal et Québec. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Des manifestants de tous les âges ont participé à la marche dimanche à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

La marche s'est terminée à l'Université de Sherbrooke sous les applaudissements des manifestants. Le moment a été émotif, notamment pour un des organisateurs, Kerwins Saint-Jean.

Un des organisateurs de la marche, Kerwins Saint-Jean, en pleurs dans les bras d’un ami à la toute fin de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

D'autres marches ont également eu lieu à Montréal et à Québec.