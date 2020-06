« Tout ce qu’on veut, c’est avoir notre diplôme », implorent des étudiants préposés aux bénéficiaires

Ils sont déployés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la région depuis le mois de mars en raison de la pandémie.

La meilleure formation on l’a en ce moment en CHLSD avec des préposés d’expérience. C’est eux qui répondent à mes questions si j’en ai, c’est eux qui vont venir m’aider si j’ai besoin d’aide , lance Joanie Bourbonnais.

Joanie Bourbonnais travaille au CHSLD Cooke depuis six mois. Photo : Radio-Canada

[Au CHSLD] Laflèche a eu des cas de COVID, Cooke on en a eu. J’ai été à Lachapelle durant six semaines. On a fait des shifts de 12 heures. On a travaillé dans des soins post-mortem, les soins palliatifs , énumère pour sa part Daniel Lemay.

Ils font tous les deux partie des 13 finissants du programme de formation des préposés aux bénéficiaires du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir qui devaient être diplômés en juin.

Daniel Lemay fait partie des 13 finissants du programme de formation des préposés aux bénéficiaires du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Photo : Radio-Canada

Mais cette expérience ne sera manifestement pas reconnue. Ils auraient été informés cette semaine par leur établissement d’enseignement qu’ils devront y retourner sur à l’automne s’ils souhaitent obtenir leur diplôme.

Tout ce qu’on veut nous, c’est avoir notre diplôme , implore M. Lemay.

Plongés dans la crise

Ils racontent avoir commencé leur stage le 12 mars dernier au CHSLD Cooke. Le lendemain, le premier ministre François Legault ordonnait la fermeture des écoles, cégeps et universités.

La suite de l’histoire est bien connue. La COVID-19 a plongé le réseau de la santé dans une crise sans précédent. Comme ils ne devaient plus se présenter à l’école, ils ont vu leurs horaires de travail être bonifiés.

Ils estiment que les trois derniers mois de travail à temps plein ont été doublement formateurs.

Je pense que le stage où je devrais faire les soins de deux résidents, c’est complètement ridicule quand on s’en occupe déjà de six ou sept dans la journée et jusqu’à une quinzaine le soir , explique Joanie Bourbonnais.

Je n’ai pas envie de quitter mon emploi à temps plein, je vais devoir retourner sur les prêts et bourses. Ce n’est pas quelque chose qui est alléchant pour nous. On ne sera pas payé pour aller à l’école comme les nouvelles cohortes qui vont entrer , poursuit-elle.

Elle fait ainsi référence au nouveau programme de formation payée du gouvernement Legault dans le but de pourvoir 10 000 postes de préposés aux bénéficiaires.

Ces nouveaux étudiants, dont plus d’une centaine recevront la formation au Centre Bel-Avenir, seront rémunérés à raison de 760 $ par semaine tout au long de leurs études pour effectuer le même genre de formation.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de rejoindre la direction de l’établissement. Les autorités de la santé ont toutefois confirmé que la formation pour distribuer la médication directement au domicile des patients est effectivement reprise de façon intégrale par le CIUSSS lors de l’embauche des candidats.

Avec les informations de Jonathan Roberge