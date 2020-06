La pandémie pousse un couple de Bathurst à viser l'autosuffisance alimentaire

Au début de la pandémie, de nombreux Néo-Brunswickois ont envahi les marchés d’alimentation à la recherche de produits essentiels.

Mégan et Xavier n’ont pour leur part pas à s’en inquiéter dans l’immédiat puisqu'ils font pousser plusieurs variétés de légumes dans leur petit jardin depuis quelques années.

Le couple fait notamment pousser des carottes, des navets et des aubergines dans leur jardin.

On y trouve entre autres des carottes, des navets et des aubergines.

On a ramassé environ six livres de têtes de violon puis on les a congelées pour pouvoir en avoir pour tout l’hiver.

Mégan Chevalier-Parent, résidente de Bathurst