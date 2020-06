La lutte menacée par la pandémie

L'avenir de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), qui avait le vent dans les voiles avant la pandémie, est compromis. Sans un plan de relance pour les sports de combat comme la lutte, elle craint de ne pas passer au travers de la crise et de voir une décennie de travail partir en fumée.

Steve Boutet consacre sa vie à la lutte depuis 20 ans. Il a fondé la NSPW en 2008, à Pont-Rouge. C'était la seule salle qu'on avait les moyens de s'offrir , rappelle-t-il en entrevue à Radio-Canada.

De fil en aiguille, la fédération a gagné de nombreux adeptes dans la capitale et même au-delà. L'organisation sans but lucratif a pu déménager ses galas au Centre Horizon en 2010, dans le Vieux-Limoilou.

Elle a reçu plus d'attention que jamais lorsque le metteur en scène Robert Lepage a dévoilé son amour pour la discipline. Plus récemment, des galas de lutte ont été imbriqués à la programmation du théâtre Le Diamant, offrant une nouvelle tribune à une activité autrefois marginale.

Mais voilà que la pandémie compromet tout ce chemin parcouru, s'inquiète Steve Boutet. Notre dernier sou va être dépensé avec le loyer du 1er juillet , se désole-t-il au bout du fil.

Tombée dans une craque

L'ensemble des activités de la NSPW ont cessé depuis la déclaration de l'urgence sanitaire au Québec. Le dernier gala a été tenu le 13 mars et l'académie, située dans Saint-Sauveur, ne donne plus de cours. La vingtaine d'événements prévus cet été un peu partout dans la province ont été annulés.

Coupée de ses vivres, la NSPW attend impatiemment une annonce qui lui permettrait de reprendre son souffle. Or, Steve Boutet constate qu'il n'a pas d'interlocuteur et que les ministères se relancent la balle . La lutte est dans une craque au gouvernement. On ne fait partie d'aucun ministère , affirme-t-il.

Après avoir tenté d'obtenir des réponses, il dénonce désormais un silence radio complet à propos des sports de combat tels que la boxe, le judo et la lutte .

Le promoteur de la NSPW Steve Boutet (au centre) s'adresse aux lutteurs avant un gala. Photo : Radio-Canada / Olivier Paradis-Lemieux

Ajoutant au problème, il assure ne pas avoir été capable de se qualifier pour les différents programmes d'aide des gouvernements. Il y a toujours une petite case qui faisait qu'on ne remplissait pas les critères.

Série de refus

Les tentatives de relancer certaines activités ont aussi échoué jusqu'ici. L'organisation travaille notamment sur un projet de galas à huis clos qui seraient diffusés en collaboration avec MATv. L'initiative offrirait la possibilité de s'allier à des commanditaires.

Plus simplement, l'objectif est de rouvrir l'académie, qui accueille une quarantaine d'élèves dans un local de la rue Saint-Vallier dont il faut payer les frais fixes. Mais pour l'instant, les réponses ont été négatives en raison de la consigne du deux mètres de distanciation entre les personnes.

L'avenir de la lutte à Québec est menacé par ces refus. Si on n'a pas de date d'ici la fin juin, on va reprendre nos activités sans l'accord du gouvernement. Steve Boutet, président et fondateur de la NSPW

Pourtant, poursuit Steve Boutet, la NSPW a un plan établi en fonction des consignes sanitaires. Plan qui a été présenté à la Santé publique. On est capable de tenir des cours de lutte tout en respectant les recommandations , croit-il.

Sur le deux mètres, il estime que le port de gants et de masques fait partie des précautions à prendre puisqu'il serait difficile de le respecter. Il donne pour exemple les tatoueurs, dont le travail implique une certaine proximité, et qui ont pu reprendre leurs activités le 1er juin. On n'est pas si différent des autres , lance-t-il.

Le lavage des mains, la désinfection du ring et d'autres mesures comme la prise de température des participants à l'entrée figurent également au plan.