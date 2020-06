Allochtones et Innus solidaires contre le racisme à Sept-Îles

Plus de 150 personnes ont marché dans les rues de Sept-Îles dimanche pour dénoncer le racisme et la brutalité policière.

Si la manifestation pacifique était en soutien au mouvement Black Lives Matter, qui a démarré aux États-Unis, elle visait également à dénoncer certaines situations vécues au Québec, notamment par les populations autochtones.

On le voit souvent. Mes amis autochtones m'en parlent souvent, qu'ils vivent du racisme. On le voit beaucoup dans des publications Facebook aussi, on peut le voir au centre d'achats, on peut le voir dans la rue, ça arrive très souvent , affirme l'un des organisateurs de l'événement, David Moreau.

Les manifestants ont marché sur le boulevard Laure jusqu'au poste de police de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Plusieurs membres des communautés innues de la région étaient d’ailleurs présents lors du rassemblement. Ils ont profité de l’événement pour raconter des exemples de gestes racistes qu’ils ont vécus par le passé.

Ma mère aussi en a vécu, du racisme systémique avec la police. Elle a fait des plaintes, ça n’a jamais abouti , raconte Joly-Louise Pinette-Moreau, une manifestante innue.

Les manifestants ont posé un genou à terre, un geste devenu un symbole de la lutte antiraciste. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les manifestants ont fait une pause devant le poste de la Sûreté du Québec pour se recueillir, en silence, à la mémoire de George Floyd, cet Afro-Américain décédé à la fin mai à Minneapolis.

D'autres manifestations semblables ont eu lieu dimanche, dont à Rimouski, Sherbrooke, Québec et Montréal.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau