Aller à l'église, une expérience bien différente au temps du coronavirus

Depuis mars dernier, les fidèles de la province ont dû célébrer leur foi à distance.

C’était un retour à la messe pour plusieurs fidèles dimanche matin, mais les rassemblements sont bien différents.

Réservation et sens unique

À l’église Christ-Roi de Moncton, les individus présents ont dû s’inscrire au préalable et s’identifier ensuite à l’accueil. Un autre changement dans l’établissement est notoire : les allées sont désormais à sens unique.

Les allées de cette église de Moncton sont désormais à sens unique. Photo : Radio-Canada

La bénévole reçoit les gens et confirme que leurs noms sont bien sur la liste et puis quand il y a de la place elle les invite à s’inscrire et puis elle leur demande de se laver les mains en rentrant , explique Charles Allain, sacristain bénévole à l’église Christ-Roi.

Si habituellement, la porte de l’église est ouverte à tous, les autorités doivent pour le moment limiter le nombre de fidèles à 50 personnes par cérémonies.

Les fidèles doivent respecter les mesures de distanciation physique en tout temps lors de la cérémonie. Photo : Radio-Canada

Au départ, Charles Allain était un peu nerveux en s’imaginant devoir refuser des fidèles à l’entrée, mais il est en accord avec cette règle sanitaire.

On doit quand même respecter les directives de la santé publique. Puis, il faut maintenir cela à cinquante. Charles Allain, sacristain bénévole à l’église Christ-Roi

Être plus silencieux

La communion est célébrée derrière une barrière transparente et les voix de la chorale sont absentes pour l’instant.

Une messe dominicale a eu lieu à l'église Christ-Roi de Moncton, le dimanche 7 juin 2020. Photo : Radio-Canada

Les gens ne sont pas encouragés à chanter non plus, car les autorités sanitaires ont indiqué que les chants augmentent la possibilité de projeter des gouttelettes , ce qui pourrait être propice à la propagation du coronavirus.

Pour le moment, on demande d’écouter plutôt que de chanter [...] ce qui est le contraire de ce qu’on a toujours fait , remarque Charle Allain.

Charles Allain est sacristain bénévole à l’église Christ-Roi de Moncton, au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Des fidèles satisfaits

Malgré les multiples changements, les fidèles ont apprécié leur premier retour pour la messe dominicale à l’église Christ-Roi.

Réjeanne Cormier, une fidèle très heureuse de la reprise des services religieux dans la province du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est merveilleux ! Je suis assez contente. Moi, je vais tout le temps à l’église, tous les dimanches. C’était long , a confié Réjeanne Cormier.

On s’habitue aux nouvelles mesures , a témoigné en souriant Jeannette LeBlanc, une fidèle.

Avec les informations de Wildinette Paul.