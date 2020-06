La Mosaïque interculturelle tiendra une manifestation contre le racisme à Rouyn-Noranda

La manifestation se veut un appui au mouvement de dénonciation des brutalités policières qui a lieu dans plusieurs pays, déclenché par la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors de son interpellation à Minneapolis aux États-Unis.

L'organisme d'accueil et d'intégration des immigrants en Abitibi-Témiscamingue compte ainsi démontre son appui au mouvement Black Lives Matter et invite les participants à former une chaîne humaine au cours de la manifestation.

L'Association compte quelques centaines de membres,et on a senti vraiment un besoin d'organiser quelque chose de la part de nos membres. Valentin Brin et le directeur général de l'organisme

La manifestation on invite les personnes à venir nous rejoindre à 11h30 à la place de la citoyenneté. On offrira le masque aux participants et puis symboliquement on organise une chaîne humaine qui n'est pas sans rappeler l'étranglement malheureusement. Pour ce faire, nous allons mettre au sol une corde qui va être marquée à chaque deux mètres pour ainsi respecter la distanciation physique , explique le directeur général de l'organisme Valentin Brin.

La Mosaïque tiendra ce soir un Facebook Live pour sensibiliser à l'enjeu de la discrimination raciale.