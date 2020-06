Des renforts qui portent fruit à la DPJ de l’Estrie

Seulement dans les trois dernières semaines, 320 dossiers d’enfants ont pu être évalués à la DPJ de l’Estrie, soit le double du nombre habituel. Pour sa directrice, Johanne Fleurant, cette aide est plus que bienvenue.

Je vous avouerais qu’il y a quelques nuits où j’ai réfléchi fortement à la façon dont allait s'y prendre pour y arriver , dit-elle.

Les renforts sont d’abord venus de Chaudière-Appalaches, de Laval et de Montérégie-Centre.

Chef de service à la DPJ du CISSS Chaudière-Appalaches, Louise-Andrée Poulin compte 15 ans au sein de la direction de la protection de la jeunesse. Elle se savait outillée pour encadrer les équipes.

On a réussi à évaluer beaucoup plus d’enfants que je le pensais et les intervenants sont extrêmement bons, sont compétents et ils veulent. Je suis très emballée par ce que je fais ici , raconte-t-elle.

Aussi mère d’un jeune garçon, cette dernière note que la décision de venir en Estrie pour huit semaines s’est prise en famille. Le couple voulait redonner en temps de pandémie.

Avec mon conjoint, on voyait qu’avec la COVID, Montréal et les alentours avaient besoin d’aide et si on était capables de contribuer, on était prêts à le faire , explique-t-elle. Elle a choisi de consacrer du temps à la DPJ de l’Estrie; dans son champ d’expertise.

À gauche: Louise-Andrée Poulin, chef de service à la DPJ du CISSS Chaudière-Appalaches et à droite: Camille Giroux-Benoît, psychologue au CISSS de la Montérégie-Centre Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Lacas

La psychologue au CISSS de la Montérégie-Centre, Camille Giroux-Benoît, a aussi rapidement répondu à l’appel. Ses rendez-vous en clinique étant annulés, elle a offert trois jours par semaine aux équipes de l’Estrie. J’ai eu la chance de rencontrer des gens super le fun, super flexibles, qui avaient vraiment envie d’être là , s’enthousiasme-t-elle.

Une brève incursion dans un univers parallèle qui lui donne une nouvelle perspective dans son travail: Pour moi, c’est vraiment une bonne occasion de comprendre le rôle et la réalité de la protection de la jeunesse, ça va vraiment m’aider à mieux collaborer quand on va avoir des dossiers partagés .

Le milieu scolaire a aussi levé la main dès la fermeture des écoles à la mi-mars en raison de la pandémie. Quelque 28 spécialistes des commissions scolaires des Hauts-Cantons, de Val-des-Cerfs et de la Région-de-Sherbrooke ont grossi les rangs avant la reprise des classes.

Marie-Li Roy, psychoéducatrice au primaire dans trois écoles de Sherbrooke, a eu la piqûre.

On rencontre l’enfant, on rencontre les parents, on parle avec les partenaires et les personnes significatives auprès de l’enfant. C’est vraiment une collecte de données et c’est vraiment dans le but de comprendre la situation, de ressortir les faits , raconte-t-elle.

Marie-Li Roy, psychoéducatrice à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Lacas

L’école a repris en mai, mais son implication auprès de la DPJ de l’Estrie demeure. Elle veut poursuivre à temps partiel. Lorsqu'un enfant a besoin de protection, de savoir qu’on peut faire la différence, pour moi, c’est très important , souligne Mme Roy.

Johanne Fleurant constate que ce maillage porte fruit. L’expérience a été extrêmement positive, parce qu’on a pu former ces intervenants sur la loi et nos façons de travailler. Ils sont allés à domicile ensemble dans certaines situations, donc le peu de temps où ils ont travaillé ensemble, c’est quand même un pas intéressant.

D’autres DPJ de la province ont proposé leur aide. Les équipes sont prêtées et les coûts de celles-ci sont assumés par la DPJ de l’Estrie. Le point est fait fréquemment comme l'explique Johanne Fleurant.

On a appris des événements malheureux qu’on a vécus, on a appris en Estrie, mais on se rend compte que c’est tout le Québec qui a appris et qui se pose des questions sur nos façons de faire.

La liste d’attente en évaluation et orientation comptait plus de 500 noms au printemps. La DPJ de l’Estrie espère l’abaisser à 50 enfants d’ici la fin août.