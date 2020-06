Le courant est rétabli pour la plupart des foyers de Fredericton

Des vents violents ont fait tomber des arbres et ont privé d'électricité plus de 13 000 foyers à Fredericton et dans les environs vendredi.

Près de la moitié des pannes ont été rétablies vendredi soir, et la plupart des autres l'ont été samedi.

De nombreux arbres sont tombés dans les rues de Fredericton vendredi soir. Photo : CBC

Le courant a été rétabli à plusieurs endroits vendredi soir et samedi après-midi, sauf pour quelques foyers à Douglas, Fredericton, Geary, Hoyt, South Oromocto Lake, Wirral, Jewetts Mills, Keswick Ridge et Scotch Settlement.

L'électricité devrait être rétablie dans ces communautés dimanche après-midi ou en début de soirée, selon la Société d'énergie.

Jean-Marc Couturier, d’Environnement Canada, explique que les orages isolés s'étaient intensifiés en se déplaçant au-dessus du sud du Nouveau-Brunswick vendredi.

Un internaute sur Twitter, Marc Gagnon, décrit cette tempête comme l'une des plus puissantes qu'il ait vues. Photo : Twitter / Marc Gagnon

M. Couturier ajoute qu’à ce stade-ci du printemps, de tels vents forts peuvent avoir des conséquences sur la végétation, les arbres et les branches, et que de gros grêlons d'environ trois centimètres de diamètre auraient également pu causer des dégâts.