Des centaines de personnes manifestent contre le racisme à Rimouski

Ce rassemblement visait à dénoncer la brutalité policière et les inégalités raciales. Il s'inscrit dans la vague d'indignation soulevée par les images de l'arrestation de George Floyd, cet Afro-Américain mort à la fin mai à Minneapolis.

Les manifestants se sont regroupés vers 11 h au parc Beauséjour, où différents intervenants ont pris la parole, notamment la professeure de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) et coorganisatrice de la marche Jeanne-Marie Rugira, le maire de Rimouski Marc Parent, et le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas.

Quand on lutte contre le racisme systémique et quand on lutte pour protéger les plus vulnérables, on y gagne tous. Les personnes les plus vulnérables ne sont pas seulement les personnes racisées. Ce sont aussi les personnes pauvres dans nos villes et nos villages. Lutter contre le racisme, c'est lutter contre toutes les formes d'injustice.

Jeanne-Marie Rugira, coorganisatrice de la marche