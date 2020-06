Deux nouveaux cas de coronavirus dans la région

Deux nouvelles personnes ont été infectées par le coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon le plus récent bilan de la santé publique.

Ces deux individus sont les premiers cas dans la région depuis cinq jours. Le total de cas dans la région s'élève donc maintenant à 322.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 reste quant à lui stable à 26. Il n’y a pas eu de décès liés au virus dans la région depuis le 6 mai.

À l'échelle provinciale, la situation s'améliore. Le nouveau bilan de la santé publique fait état de 225 nouveaux cas et de 8 décès de plus, le chiffre le plus bas depuis le 1er avril. Au total, 52 849 Québécois ont contracté le coronavirus.